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Главные новости Курганской области
10:27  24 ноября 2017 0

Депутат Госдумы признался, почему тянет с установкой памятника в Кургане

Обсуждение создания и установки в Городском саду города Кургана памятника примирения и согласия. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков грозит инициировать проверку законности сделкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что давно бы уже приступил к установке памятника «Красный и белый» в городском саду Кургана, если бы не конфликт с арендаторами. Однако он заявил «URA.RU», что не намерен отказываться от этой идеи.

Сейчас, по словам Ильтякова, барельеф изготавливается в мастерской художника, его надеются установить в следующем году. «Мы бы давно начали работы на месте установки, но арендатор заявил протест», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что готов заново инициировать проверку законности заключенного с ООО «Курганпарк» договора аренды. «Где это видано, чтобы за бесценок — всего за шесть тысяч рублей в месяц — получали на 49 лет огромный кусок земли в самом центре города. Да они с одного мангала в День города берут по 10 тысяч рублей!» — возмущен депутат.

Представитель ООО «Курганпарк» Наталья Рыбина не стала комментировать ситуацию, сославшись на занятость, и бросила трубку.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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