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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
11:17  24 ноября 2017 0

Из-за президента Чехии центр Екатеринбурга наводнили полицейские. «Парковаться на дают» ФОТО

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, безопасность, сотрудник дпс
В столице Урала проходит чешско-российский форумФото: depositphotos.com © URA.RU

На центральных улицах Екатеринбурга дежурят сотрудники ППС и ГИБДД — об этом «URA.RU» сообщили читатели. Полицейские стоят на многих центральных улицах и перекрестках, в том числе Ленина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева, Пушкина. «Хотел встать для разгрузки — не дали, сказали, нельзя пока парковаться», — рассказал водитель грузовика, на котором развозят продукты.

Ситуация связана с приездом президента Чехии Милоша Земана, который 23 ноября прилетел в Екатеринбург с двухдневным визитом (в аэропорту его встречал свердловский губернатор Евгений Куйвашев). В пятницу, 24 ноября, в столице Урала проходит российско-чешский форум: свердловские и чешские предприниматели собираются в гостинице Hyatt и в присутствии первых лиц, чтобы решить, как противостоять санкциям. Планируется, что во время форума в присутствии Милоша Земана и Евгения Куйвашева будут подписаны документы о сотрудничестве.

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Ранее и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев рассказал «URA.RU», что одно из соглашений будет посвящено модернизации трамвайной техники в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле: к чемпионату мира по футболу Екатеринбург должен будет получить 60 модернизированных трамваев «Татра-Т3». Завершится визит Земана посещением Уральского завода гражданской авиации, где комплектуются чешские самолеты L-140.

Приезду чешского президента в Россию и на Урал уделяется особое внимание: Милош Земан является самым влиятельным сторонником России в Европе: он выступает за признание Крыма российской территорией и за отмену антироссийских санкций.

Визит Земана уже назвали самым масштабным за последние 25 лет. 21 ноября, чешский лидер весь день провел в Сочи, где его принимал президент Владимир Путин, а 22 ноября Земан провел в Москве переговоры с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

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Полицейские патрули — на всех центральных перекрестках Екатеринбурга Фото: читатель «URA.RU»

Андрей Гусельников
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