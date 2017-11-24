Президент Чехии поддержал заявку Екатеринбурга на проведение Экспо-2025

11:56 24 ноября 2017 0

В знак солидарности он прицепил на пиджак специальный значок Фото: Владимир Жабриков

На российско-чешском форуме, который сейчас проходит в Екатеринбурге в гостинице Hyatt, лидер европейской страны Милош Земан прицепил на лацкан пиджака значок, изготовленный специально для поддержки заявки Екатеринбурга на право проведения Экспо-2025.

Прямоугольный значок выполнен из металла, на котором выполнена в цвете эмблема российской заявки.

Милош Земан прилетел в Россию во главе делегации из 140 предпринимателей. После встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи и главой правительства Дмитрием Медведевым в Москве он сразу же вылетел на Урал. Свердловская область в его графике значится как ключевой промышленный регион, с которым Чехия намерена налаживать контакты.

Как писало «URA.RU» ранее, из-за визита Милоша Земана центр Екатеринбурга 24 ноября наводнили полицейские.