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24 ноября 2017
11:56  24 ноября 2017 0

Президент Чехии поддержал заявку Екатеринбурга на проведение Экспо-2025

В знак солидарности он прицепил на пиджак специальный значокФото: Владимир Жабриков
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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На российско-чешском форуме, который сейчас проходит в Екатеринбурге в гостинице Hyatt, лидер европейской страны Милош Земан прицепил на лацкан пиджака значок, изготовленный специально для поддержки заявки Екатеринбурга на право проведения Экспо-2025.

Прямоугольный значок выполнен из металла, на котором выполнена в цвете эмблема российской заявки.

Милош Земан прилетел в Россию во главе делегации из 140 предпринимателей. После встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи и главой правительства Дмитрием Медведевым в Москве он сразу же вылетел на Урал. Свердловская область в его графике значится как ключевой промышленный регион, с которым Чехия намерена налаживать контакты.

Как писало «URA.RU» ранее, из-за визита Милоша Земана центр Екатеринбурга 24 ноября наводнили полицейские.

Александр Пономарев
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