{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
13:29  24 ноября 2017 0

«ЮТэйр» заплатит за то, что оставил курганцев без обеда

Городской аэропорт. Курган, аэропорт курган
Клиенты авиакомпании просидели голодными семь часовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авиаперевозчик «ЮТэйр» заплатит штраф за невнимательное отношение к пассажирам в аэропорту Кургана, которые ожидали опаздывающий в Москву самолет. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, компания отказалась кормить своих клиентов.

Авиарейс по маршруту Курган — Москва задержался более чем на 7 часов из-за неблагоприятных метеоусловий. За это время пассажиры так и не получили надлежащего обслуживания со стороны авиакомпании, также им не выдали горячее питание.

В связи с нарушением закона прокуроры возбудили против «ЮТэйр» административное дело и оштрафовали перевозчика на 25 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за страдания пассажиров при задержке рейсов наказали «Уральские авиалинии».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров