Авиаперевозчик «ЮТэйр» заплатит штраф за невнимательное отношение к пассажирам в аэропорту Кургана, которые ожидали опаздывающий в Москву самолет. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, компания отказалась кормить своих клиентов.
Авиарейс по маршруту Курган — Москва задержался более чем на 7 часов из-за неблагоприятных метеоусловий. За это время пассажиры так и не получили надлежащего обслуживания со стороны авиакомпании, также им не выдали горячее питание.
В связи с нарушением закона прокуроры возбудили против «ЮТэйр» административное дело и оштрафовали перевозчика на 25 тысяч рублей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что за страдания пассажиров при задержке рейсов наказали «Уральские авиалинии».