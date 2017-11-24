13:29 24 ноября 2017 0

Клиенты авиакомпании просидели голодными семь часов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авиаперевозчик «ЮТэйр» заплатит штраф за невнимательное отношение к пассажирам в аэропорту Кургана, которые ожидали опаздывающий в Москву самолет. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, компания отказалась кормить своих клиентов.

Авиарейс по маршруту Курган — Москва задержался более чем на 7 часов из-за неблагоприятных метеоусловий. За это время пассажиры так и не получили надлежащего обслуживания со стороны авиакомпании, также им не выдали горячее питание.

В связи с нарушением закона прокуроры возбудили против «ЮТэйр» административное дело и оштрафовали перевозчика на 25 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за страдания пассажиров при задержке рейсов наказали «Уральские авиалинии».