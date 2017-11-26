То, что перед ними беглец с Ямала, полицейские поняли, когда проверяли документы
Правоохранительные органы Волгоградской области задержал находившегося в федеральном розыске жителя ЯНАО. 32-летний мужчина был осужден за торговлю наркотическими средствами, но скрылся от исполнения наказания.
Беглец наслаждался свободой всего несколько месяцев.
«В Даниловском районе Волгоградской области участковые остановили для проверки документов 32-летнего мужчину, и оказалось, что поймали беглого преступника», — сообщает kp.ru.
Как пояснили представители ГУ МВД по Волгоградской области, в ближайшее время задержанного передадут по месту розыска.