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05:23  26 ноября 2017 0

Волгоградские полицейские поймали беглеца с Ямала

Приговор Михаилу Ерихову. Курган, проверка документов, паспорт, наручники, задержание, полиция
То, что перед ними беглец с Ямала, полицейские поняли, когда проверяли документыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правоохранительные органы Волгоградской области задержал находившегося в федеральном розыске жителя ЯНАО. 32-летний мужчина был осужден за торговлю наркотическими средствами, но скрылся от исполнения наказания.

Беглец наслаждался свободой всего несколько месяцев.

«В Даниловском районе Волгоградской области участковые остановили для проверки документов 32-летнего мужчину, и оказалось, что поймали беглого преступника», — сообщает kp.ru.

Как пояснили представители ГУ МВД по Волгоградской области, в ближайшее время задержанного передадут по месту розыска.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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