Навальный обманул молодежь Челябинска с дискотекой

20:19 26 ноября 2017 0

На митинг Навального в Челябинск пришла преимущественно молодежь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На митинг блогера Алексея Навального в Челябинск в воскресенье, 26 ноября, пришло примерно столько же горожан, сколько днем ранее, в субботу, в тот же сквер имени Колющенко на мероприятие обманутых дольщиков — несколько тысяч человек. Корреспонденты «URA.RU» работали в оба протестных выходных и заметили, что многие посетили и субботний, и воскресный митинги.

Напомним, 25 ноября активисты движений обманутых дольщиков, «СтопГОК», «Стопсмог» и других собрались в сквере заявить о своих проблемах. Повышенное внимание к этой акции было объяснимо: во время визита в Челябинск президент Владимир Путин звонил активистам движений. Позже их принял губернатор Борис Дубровский, но челябинцы хотят более активных действий и добились своего: на субботний митинг прилетел секретарь президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

1/6 Буду голосовать за любого, кто против ГОКа!» Телеграмм-канал Нефельдман

На воскресной же акции было много несовершеннолетних. По слухам, молодежи обещали дискотеку, но танцы не состоялись. Подростки тем не менее охотно делали селфи с блогером, после чего шли по домам.

Алексей Навальный, как и выступающий накануне председатель СПЧ Михаил Федотов, отметил не самый лучший воздух в Челябинске, но признался, что выпил пива и чувствует себя хорошо. «Политики должны приехать сюда, хотя бы для „пиара“, подышать одним воздухом. Давайте скажем Зюганову, Миронову, Путину, в каком городе они должны быть сейчас? Кто там еще, подружка наша Ксюша Собчак? Жириновский?» — возмущался Навальный. О том, что 9 ноября в Челябинске был президент РФ Владимир Путин и после его визита решение проблемы экологии вышло на новый уровень, Навальный не стал вспоминать.

Подавляющую часть участников обоих митингов составили те, кто протестует против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе. В Челябинске считают, что запуск ГОКа может нанести вред экологии города. «Буду голосовать за любого, кто против ГОКа!» — с такими плакатами люди были и в субботу, и в воскресенье.

Блогер едва не обидел участников митинга 25 ноября, сказав, что «власти специально сделали митинг „СтопГОК“ вчера, с расчетом, что сегодня никто не придет». Хотя заявку на митинг против ГОКа подавали именно на субботу, а штаб Навального в Челябинске согласовывал митинг на воскресенье.