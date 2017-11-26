Навальный обманул молодежь Челябинска с дискотекой

На митинг блогера Алексея Навального в Челябинск в воскресенье, 26 ноября, пришло примерно столько же горожан, сколько днем ранее, в субботу, в тот же сквер имени Колющенко на мероприятие обманутых дольщиков — несколько тысяч человек. Корреспонденты «URA.RU» работали в оба протестных выходных и заметили, что многие посетили и субботний, и воскресный митинги.
Напомним, 25 ноября активисты движений обманутых дольщиков, «СтопГОК», «Стопсмог» и других собрались в сквере заявить о своих проблемах. Повышенное внимание к этой акции было объяснимо: во время визита в Челябинск президент Владимир Путин звонил активистам движений. Позже их принял губернатор Борис Дубровский, но челябинцы хотят более активных действий и добились своего: на субботний митинг прилетел секретарь президентского совета по правам человека Михаил Федотов.
На воскресной же акции было много несовершеннолетних. По слухам, молодежи обещали дискотеку, но танцы не состоялись. Подростки тем не менее охотно делали селфи с блогером, после чего шли по домам.
Алексей Навальный, как и выступающий накануне председатель СПЧ Михаил Федотов, отметил не самый лучший воздух в Челябинске, но признался, что выпил пива и чувствует себя хорошо. «Политики должны приехать сюда, хотя бы для „пиара“, подышать одним воздухом. Давайте скажем Зюганову, Миронову, Путину, в каком городе они должны быть сейчас? Кто там еще, подружка наша Ксюша Собчак? Жириновский?» — возмущался Навальный. О том, что 9 ноября в Челябинске был президент РФ Владимир Путин и после его визита решение проблемы экологии вышло на новый уровень, Навальный не стал вспоминать.
Подавляющую часть участников обоих митингов составили те, кто протестует против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе. В Челябинске считают, что запуск ГОКа может нанести вред экологии города. «Буду голосовать за любого, кто против ГОКа!» — с такими плакатами люди были и в субботу, и в воскресенье.
Блогер едва не обидел участников митинга 25 ноября, сказав, что «власти специально сделали митинг „СтопГОК“ вчера, с расчетом, что сегодня никто не придет». Хотя заявку на митинг против ГОКа подавали именно на субботу, а штаб Навального в Челябинске согласовывал митинг на воскресенье.