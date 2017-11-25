Тысячи челябинцев на митинге: свистели, оскорбляли депутата Госдумы

17:22 25 ноября 2017 0

В Челябинск по поручению Путина приехали Михаил Федотов и Иван Засурский Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В сквер имени Колющенко в Челябинске 25 ноября, в субботу, пришли, чтобы высказать недовольство смогом, фирмами, обманувшими дольщиков, строительством ГОКа и даже рутением. Массовая акция прошла без происшествий, передает корреспондент «URA.RU», каждый говорил то, что хотел. В митинге приняли участие несколько тысяч человек.

В сквере пестрело от флагов и плакатов. СтопСмог, СтопГОК, Стопрепрессии, дольщики, казаки, «Союз офицеров России». Появились представители организаций, ранее о себе заявлявших редко — «Объединенная коммунистическая партия» и «Российский союз боевых искусств». Было много пожилых людей и горожан с детьми. И хотя заявку на проведение акции подвал СтопГОК, чтобы созвать своих сторонников, пришли не только те, кто поддерживает лидеров движения.

«Люди пришли, потому что об их проблемах услышал Путин!» — заявил один их участников митинга. 9 ноября, вылетая из Челябинска во Вьетнам на саммит АТЭС, президент с борта самолета позвонил двум жителям города. Владимир Путин говорил с Еленой Малининой, обсудил с ней проблему обманутых дольщиков фирмы «Речелстрой». Второй звонок был лидеру движения СтопГОК Василию Московцу. После звонков президента вопросы по дольщикам, как и по экологии, вышли на новый уровень, но жители считают, что этого мало. Для акции СтопГОК требовал площадь Революции, но их отправили в сквер Колющенко, ставший привычным местом для таких мероприятий. Там есть ограждение, металлоискатели и проще обеспечить безопасность.

В сквере пестрело от флагов и плакатов. Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Акция началась с минуты молчания, приняли предложение одного из участников, почтить память тех, кто скончался от онкологических заболеваний из-за плохой экологии. Василий Московец на сцене рассказал, как ему звонил президент России, как потом он встречался с губернатором Борисом Дубровским.

«Но это не переговоры с РМК. Как бы к нему не относились, есть губернатор и другие органы власти. Будем встречаться открыто и публично, с одной целью и позицией — показать и доказать, что проект Томинского ГОКа не выгоден ни жителям, ни государству, — подчеркнул Московец. — Наша позиция — Томинского ГОКа не должно быть. Мы пойдем по пунктам — первым этапом докажем, что тысяча рабочих мест не стоит того вреда, который нанесет преступный и антинародный проект. Второй шаг — наши эксперты докажут вред лесу, воде, природе. Движение СтопНикель акцию солидарности проводит также в Златоусте, в Хопре и других городах».

Не забыли и про рутений Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Было очень холодно, и для участников акции поставили палатку с бесплатным горячим чаем. Ждали председателя совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаила Федотова и председателя комитета по общественному контролю Ивана Засурского. Часть участников ушли до визита гостей. А на сцене говорили только об экологии. Дольщики выступать не стали, но охотно общались с журналистами, жаловались на областной минстрой, что тот слабо контролировал фирмы, обманувшие их. Что касается истории с выбросом рутения, то эта тема ограничилась только плакатами.

Федотов и Засурский появились к 13 часам в сопровождении заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Фартыгина. Оба прилетели в Челябинск по поручению президента РФ и по приглашению организаторов. Федотов признался, что у него от смога в городе заложило нос. Когда глава СПЧ сообщил, что в Челябинской области будет создан региональный совет по правам человека, при губернаторе, и туда войдут представители протестных движений, толпа стала скандировать: «Московца!». «У вас только один Московец есть?» — дипломатично заметил Федотов.

В день митинга на город спустился смог Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Глава СПЧ также напомнил, что председатель комитета по экологии Госдумы РФ челябинец (имелся в виду Владимир Бурматов) и он может решать часть вопросов. В ответ толпа стала кричать, что «этот депутат клоун и ничего не решает». Иван Засурский заявил, что СПЧ хочет реализовать в Челябинске пилотный проект по мониторингу загрязнения воздуха и воды. Он также попытался обратить внимание на Коркинский разрез. Назвал его преисподней, над которой поднимаются серные облака и зависают над городом. Но как только Засурский стал говорить, что есть возможность выбрать безопасный проект ГОКа, с тем, чтобы засыпать разрез, толпа стала свистеть.

Непосредственно, уже не со сцены, общаясь с участниками митинга Михаил Федотов принял на себя весь протестный удар. Ему пожаловались на будущий ГОК, на смог, на минздрав, и даже на прокуратуру. Федотову передали несколько писем, и он пообещал, что доведет ситуацию до президента.

ВИДЕО: bezumie777

В целом участники акции остались довольны, хотя и сетовали на погоду. «Народу много, приходят и уходят. Холодно. Мы с детьми меньше часа продержались», «Засурский молодец! Хорошо выступил!», «Спасибо всем организаторам сегодняшнего митинга!!! Спасибо за выступления!!! Спасибо за горячий чай, желтенькие флажки! Спасибо, что вы неравнодушны к проблеме нашего города», «Главный посыл СПЧ, в принципе, не изменился. Засурский и летом говорил: чтобы закрыть проект должны быть ОСНОВАНИЯ, а именно доказательная база, что проект опасен и поэтому не может быть реализован. Нашим экспертам это под силу. Единственное, что разочаровало: из уст СПЧ ничего не прозвучало по поводу остановки любых работ в Томино», — делились участники своими впечатлениями в соцсетях.