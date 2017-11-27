02:09 27 ноября 2017 0

Смерть друга стала для актера ударом Фото: страница Гоши Куценко в Instagram

Известный российский актер и музыкант Гоша Куценко поделился своей версией смерти своего друга Дмитрия Марьянова. По мнению артиста, в трагическом событии не обошлось без криминала.

«Я не могу судить, что случилось с Димой на самом деле, — приводит слова Куценко „Собеседник.ru“. — Сейчас время расследований. Я знаю внутреннюю правду от родственников и супруги. Нынче время такое — зритель приучен к подобным вещам. Я не смотрю ток-шоу. Но думаю, что наверняка есть криминальная составляющая в его смерти». Артист считает, что в деле есть «степень недозволенного и недосмотренного», поэтому нельзя судить о причинах смерти актера однозначно.

Также музыкант признался, что до сих пор не принял смерть близкого человека. Артист старается помогать вдове Марьянова оправиться от потери: «С Ксенией я общаюсь — даже приглашал ее сегодня [на презентацию клипа „Ленинский проспект“]. Но она не пришла, потому что еще не может оправиться от смерти Димы. Для нас, безусловно, это большое горе».

Напомним, российский актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в машине скорой помощи, не успевшей доставить артиста в реанимацию. Его коллеги по сцене были шокированы его смертью и обвинили врачей в произошедшей трагедии. Позже стала известна официальная версия, почему умер актер: по данным экспертизы, причиной стала обильная кровопотеря.