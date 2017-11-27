{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
02:09  27 ноября 2017 0

Гоша Куценко рассказал о «криминальной составляющей» в смерти Марьянова

Смерть друга стала для актера ударомФото: страница Гоши Куценко в Instagram

Известный российский актер и музыкант Гоша Куценко поделился своей версией смерти своего друга Дмитрия Марьянова. По мнению артиста, в трагическом событии не обошлось без криминала.

«Я не могу судить, что случилось с Димой на самом деле, — приводит слова Куценко „Собеседник.ru“. — Сейчас время расследований. Я знаю внутреннюю правду от родственников и супруги. Нынче время такое — зритель приучен к подобным вещам. Я не смотрю ток-шоу. Но думаю, что наверняка есть криминальная составляющая в его смерти». Артист считает, что в деле есть «степень недозволенного и недосмотренного», поэтому нельзя судить о причинах смерти актера однозначно.

Также музыкант признался, что до сих пор не принял смерть близкого человека. Артист старается помогать вдове Марьянова оправиться от потери: «С Ксенией я общаюсь — даже приглашал ее сегодня [на презентацию клипа „Ленинский проспект“]. Но она не пришла, потому что еще не может оправиться от смерти Димы. Для нас, безусловно, это большое горе».

Напомним, российский актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в машине скорой помощи, не успевшей доставить артиста в реанимацию. Его коллеги по сцене были шокированы его смертью и обвинили врачей в произошедшей трагедии. Позже стала известна официальная версия, почему умер актер: по данным экспертизы, причиной стала обильная кровопотеря.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров