09:12 27 ноября 2017 0

Инопланетяне тоже могли высаживаться на спутнике Земли Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уральский исследователь Валентин Дегтярев внимательно изучил снимки, сделанные американскими астронавтами на Луне во время полета на спутник земли в 1969 году.

По словам эксперта, на фотографиях NASA ему удалось увидеть огромный дисковидный аппарат, располагавшийся неподалеку от спускаемого модуля космического корабля «Аполлон-11». «Астронавты его заметили, поэтому сделали десятки снимков этого „древнего монстра“. Конечно, добраться до него они не смогли бы. Поэтому НЛО так и остался на лунной поверхности», — рассуждает Дегтярев.

Также, по мнению исследователя из Нижнего Тагила, на фото видно, что астронавтов во время пребывания на Луне постоянно преследовали разноцветные огни. Кроме этого, рядом с местом пребывания людей на спутнике Земли обнаружен искусственный объект, который Дегтярев принял за бетонированную полосу.

«Из космоса она отлично видна, а ее идеально ровная поверхность не вызывает никакого сомнения», — говорит уральский исследователь, предполагая, что все эти факты стали причиной того, что космическую миссию быстро свернули.

Ранее «URA.RU» писало о том, как Дегтярев обнаружил на снимках из этой же экспедиции город инопланетян на Луне. Тогда специалист заявил, что фотографии NASA, сделанные во время полета, были жестко цензурированы.