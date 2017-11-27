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27 ноября 2017
26 ноября 2017
09:12  27 ноября 2017 0

Уральский исследователь обнаружил обломки НЛО на Луне. «Американцы сделали десятки снимков». ФОТО, ВИДЕО

США, комета,метеор,сирия, комета, луна, атмосфера, земля, падающая комета
Инопланетяне тоже могли высаживаться на спутнике ЗемлиФото: depositphotos.com © URA.RU

Уральский исследователь Валентин Дегтярев внимательно изучил снимки, сделанные американскими астронавтами на Луне во время полета на спутник земли в 1969 году.

По словам эксперта, на фотографиях NASA ему удалось увидеть огромный дисковидный аппарат, располагавшийся неподалеку от спускаемого модуля космического корабля «Аполлон-11». «Астронавты его заметили, поэтому сделали десятки снимков этого „древнего монстра“. Конечно, добраться до него они не смогли бы. Поэтому НЛО так и остался на лунной поверхности», — рассуждает Дегтярев.

Также, по мнению исследователя из Нижнего Тагила, на фото видно, что астронавтов во время пребывания на Луне постоянно преследовали разноцветные огни. Кроме этого, рядом с местом пребывания людей на спутнике Земли обнаружен искусственный объект, который Дегтярев принял за бетонированную полосу.

«Из космоса она отлично видна, а ее идеально ровная поверхность не вызывает никакого сомнения», — говорит уральский исследователь, предполагая, что все эти факты стали причиной того, что космическую миссию быстро свернули.

Ранее «URA.RU» писало о том, как Дегтярев обнаружил на снимках из этой же экспедиции город инопланетян на Луне. Тогда специалист заявил, что фотографии NASA, сделанные во время полета, были жестко цензурированы.

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На снимке видны очертания корабля Фото: NASA

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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