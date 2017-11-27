Госдолг Зауралья с начала года вырос на полтора миллиарда рублей

За девять месяцев 2017 года государственный долг Курганской области увеличился на 1,1 миллиарда рублей. На 1 октября он составляет 16,2 млрд, об этом доложил начальник финансового управления Курганской области Елена Лукашук на заседании правительства. Однако, согласно официальным документам, к 1 ноября эта цифра увеличилась до 16,6 млрд рублей.
Утвержденный отчет об исполнении бюджета за девять месяцев будет направлен в Курганскую областную думу и Контрольно-счетную палату. По словам начальника финансового управления Курганской области Елены Лукашук, доходы областной казны составили 24,8 миллиарда рублей. Собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 526 миллионов рублей и составили 12,7 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления за этот период достигли 12,1 млрд рублей.
Расходы областной казны исполнены в сумме 26,3 миллиардов рублей. 17,4 млрд рублей были направлены на социальные расходы, расходы экономического характера составили более 4 миллиардов рублей. На сельское хозяйство потрачено 893,3 млн рублей, из дорожного фонда — 1,2 млрд рублей. Муниципалитетам было направлено 9,6 млрд рублей, большая часть из которых ушла на зарплаты бюджетникам. Дефицит бюджета за этот период составил 1,5 млрд рублей.
Елена Лукашук добавила, что на начало октября просроченная кредиторская задолженность составила 380,4 млн рублей (с 1 января сократилась на 413 млн рублей).
На прошлой неделе правительство приняло уточненные параметры областного бюджета на 2017 год — с учетом увеличения собственных доходов региона и дотаций из федерального центра запланированный объем приватизации областного имущества сократился на 1,1 млн рублей.
Региону удалось добиться получения дополнительной помощи от федерального бюджета, часть средств поступит до Нового года. С учетом этого проект бюджета 2018 года губернатор Алексей Кокорин назвал одним из самых сбалансированных за последние годы.