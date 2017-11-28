19:03 28 ноября 2017 0

Певец разоткровенничался с журналистами у могилы своего прадеда в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские корни Филиппа Киркорова сыграли решающую в роль в том, что он стал артистом — об этом Филипп Киркоров заявил в Екатеринбурге. Как сообщало ранее «URA.RU», певец приехал на Ивановское кладбище, чтобы навестить захоронение прадеда — циркача Виктора Маниона.

«Честно говоря, я уже потерял всякую надежду найти хоть какие-то корни со стороны мамы. Со стороны отца (он, слава Богу, жив) — все понятно: Болгария, Турция», — сказал Филипп Киркоров возле могилы своего предшественника. — А тут! Невероятно! Сколько раз был в Екатеринбурге за тридцать лет творческой, гастрольной деятельности — знать не знал, что здесь, оказывается, такие люди у меня похоронены».

Расправив букет, Филипп бросил розы на могилу прадеда. «Как бросают артистам под ноги, особенно, в цирке», — объяснил свой жест певец, расправляя цветы. По словам Киркорова, то, что его прадед захоронен в Екатеринбурге, стало для него полным откровением. «Благодаря достижениям 21 века, соцсетям мы узнали об этом захоронении, причем от журналистов. Видите, иногда польза бывает от вас, а не только сплетня, наговор и фальшивая сенсация, — обратился Киркоров к «акулам пера».

Однако, по его словам, о предках-циркачах в семье Киркоровых помнили — благодаря бабушке-циркачке. «Про Манионов, про эту семью рассказывала бабушка, — вспомнил Филипп. — У нее даже хранилась статья из газеты «Правда», и когда я был подростком, она мне ее показывала, доставая ее, желтенькую, из шкафа. Там лежал ксилофон (у нее был номер на ксилофоне в цирке) и эта газета, где было написано: «Лида Удалая выступала перед Лениным!»

Киркоров заехал на Ивановское кладбище Екатеринбурга навестить могилу прадеда Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению Киркорова, именно уральские цирковые корни помогли ему стать знаменитым артистом. «Мне всегда ставили в пример брата, который по 8 часов в день занимался на фортепиано, а я же не подавал надежд в музыкальной школе, — признался шоумен. — Потом раскрылся, когда стал поступать — начал петь, заниматься, все это — робкими шагами. Никто особо не верил — бабушка цирковая моя верила, единственная».

Как выяснило «URA.RU», могилу предка Киркорова нашел уральский краевед, сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин, причем еще в 1998 году. «Однажды я посещал Ивановское кладбище вместе с приятелем, у которого родственник захоронен здесь неподалеку, и обратил внимание на табличку, на которой было написано: „Артист цирка Манион“. У меня в домашней библиотеке есть энциклопедия свердловского цирка (еще советская книга, изданная в 60-е годы), однажды я решил ее полистать — оказалось, что в ней о клоунах-эксцентриках братьях Манионах написано подробно — их называли „профессора смеха“. Они выступали в нашем цирке в 30-х годах — до войны (в 40-м он умер)».

Певец поблагодарил уральских краеведов, которые нашли захоронение его прадеда на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако о том, что эти циркачи могут быть связаны с Киркоровым, выяснилось совсем недавно — три месяца назад. «Открыл Википедию — смотрел что-то про Киркорова, и увидел там фамилию «Манион». Стал сверять — все совпало: фамилии-имена, даты жизни», — рассказывает Неуймин. Виктор Манион был братом родного прадеда Филиппа Киркорова Михаила, то есть приходится ему двоюродным прадедом. У них был общий предок — Альфонс, француз ирландского происхождения, который является родоначальником династии Манионов. Сын Виктора Маниона был журналистом «Кругозора», участником войны, он жил и умер в Москве, после чего его могила Виктора осталась неухоженной. Надеюсь, что Филипп Бедросович теперь будет заботиться о ней».

Нейумин рассказал об этом открытии своему единомышленнику — координатору проекта «Мемориал Романовых» Илье Коровину, который нашел ее заново и опубликовал информацию о могиле прадеда Киркорова в соцсетях. «Огромное Вам спасибо!» — сказал им обоим Филипп. Певец даже пригласил краеведов на свой концерт: «Хоть что-то я смогу для вас сделать, хоть как-то отблагодарить!»

Как писало «URA.RU» ранее, могила Виктора Маниона ранее считалась утраченной, было известно лишь, что он жил и работал в довоенном Свердловске, где и был похоронен в 1940 году. В 1930-е годы в СССР артисты династии Манион пользовались большой популярностью. Братья Борис и Виктор Манионы работали в амплуа комиков-акробатов. Жена Виктора Маниона, Мария, была акробаткой, танцовщицей, дрессировщицей собак.