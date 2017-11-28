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28 ноября 2017
Главные новости 
20:51  28 ноября 2017 0

Представитель юмориста Михаила Галустяна назвала глупостью заявление мэра Нижнего Тагила об испорченном имидже города

Михаил Галустян, галустян михаил
В окружении артиста удивлены запоздалой реакцией мэраФото: Личная страница Михаила Галустяна в Instagram

На заявление мэра Нижнего Тагила Сергей Носова о том, что юмористы виноваты в плохом имидже города, отреагировала представитель Михаила Галустяна.

«Во-первых, артисты порядочные люди и они ни в коем случае не собираются никого оскорблять, а во-вторых, что-то говорить сейчас о программе, которая несколько лет назад вышла на телевидении — глупо, — пояснила „URA.RU“ представитель артиста по имени Екатерина. — В таком случае нам и из Челябинска должны звонить и предъявлять претензии».

Она еще раз подчеркнула, что артисты, работающие в юмористическом жанре, не имеют намерения оскорбить какой-то город, нацию, вероисповедание или чьи-то личные качества. «Если у кого-то нет чувства юмора, то это проблема этого человека», — добавила представительница Михаила Галустяна.

Такая реакция прозвучала в ответ на заявление Сергея Носова о вреде, который, по его мнению, приносят юморески. «Петросян со своим „шпингалетами самовывозом из Нижнего Тагила“ и „чудила из Нижнего Тагила“. Леонов с Евстигнеевым в одном из „фитилей“ (юмористический тележурнал). Сейчас это „Наша Раша“, Галустян со Светлаковым с этим „Тагииил!“, — возмутился Сергей Носов. — Сложился устойчивый стереотип восприятия города, и это мешает».

Александр Лукманов
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