Юморист Петросян объяснил уральскому мэру, кто «чудила из Нижнего Тагила»

23:16 28 ноября 2017 0

По отношению к Нижнему Тагилу в монологе нет никаких насмешек, считает артист Фото: Wikimedia Commons

Юморист Евгений Петросян ответил мэру Нижнего Тагила Сергею Носову, который пожаловался на испорченный имидж города после шуток комиков. Известный монолог про шпингалеты и «чудилу из Нижнего Тагила» не несет никакого злого умысла, уверяет Петросян.

«Я обескуражен! Позитивные люди всегда могут чуть-чуть поиронизировать над собой, найти стороны, которые у людей вызывают улыбку. Что, в Нижнем Тагиле чудил нет совсем? Во фразе „вот идет чудила из Нижнего Тагила“, имеется в виду человек, персонаж, а не сам город. Этот персонаж с юмором. По отношению к Нижнему Тагилу там нет никаких насмешек. Это в рифму просто. Если мы будем так относиться к юмору, искать злой умысел, ничего хорошего в этом не будет», — цитирует артиста «Национальная служба новостей». Петросян также признался, что много раз бывал в уральском городе и «кроме умиления и радости» ничего не слышал от его горожан.

Текст монолога юмориста был написан еще в конце XX века, и он уже давно не выступает с ним на сцене. «Где же раньше был этот мэр? Я бы предложил ему достать микроскоп и постараться найди в этой фразе через микроскоп укол в сторону города лично. Надо относиться к этому как к курьёзу», — подытожил Петросян.

Ранее Сергей Носов назвал тех, кто, по его мнению, на протяжении 50 лет формирует негативный образ Нижнего Тагила в массовом сознании. Среди них оказались Евгений Петросян, а также участники шоу «Наша Russia» Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Представитель последнего назвала такое заявление глупостью.