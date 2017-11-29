В Челябинске задержан директор фирмы, обманувшей дольщиков

В Челябинске задержан директор и соучредитель строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах. Ему готовятся предъявить обвинение в рамках уголовного дела по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилого комплекса «Яркая жизнь».
Григория Чурбакова задержали сотрудники полиции 28 ноября. Сейчас бизнесмен находится в ИВС, мера пресечения будет избрана позже. В пресс-центре ГУ МВД на момент публикации комментария не было. Григорий Чурбаков входит в общественный совет при УМВД по Челябинску и несколько раз выезжал вместе с полицией в рейды.
Уголовное дело было возбуждено в СК РФ по региону две недели назад, после прокурорской проверки. Поводом для проверки стал одиночный пикет возле здания областной прокуратуры. Дольщица сообщила, что с 2016 года не может получить квартиру в ЖК «Яркая жизнь».
Прокуратура выяснила, что основным застройщиком ЖК выступила строительная компания «Майлстоун Девелопмент». Договоры на строительство заключались с ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект». По данным следствия, директора обманули дольщиков со сроками сдачи жилья. Речь идет о домах со строительными номерами №№ 3, 6, 7, 8, расположенных в микрорайоне №51а жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Челябинска.
Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после того, как 9 ноября президент Владимир Путин, вылетая из Челябинска во Вьетнам, позвонил дольщице «Речелстроя».
Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Речелстроя» уже передано в Следственный комитет. У собственника «Речелстроя» Андрея Пязока забрали загранпаспорт, чтобы он не мог покинуть страну и скрыться от следствия. Завершается расследование уголовного дела по выводу средств дольщиков со счетов «Гринфлайта». Обвинение предъявлено экс-директору «Гринфлайта», бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Мануйлову.
В 2016 году областные власти нашли инвестора для завершения строительства микрорайона Академ Риверсайд («Гринфлайт»). Сдача домов идет по утвержденному ранее графику. Достройкой микрорайона Чурилово Lake City («Речелстрой») будет заниматься, по договоренности с властями, строительная компания «Западный луч».