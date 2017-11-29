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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Курганской области
14:12  29 ноября 2017 0

В Кургане суд отправил в колонию четверых полицейских за избиение задержанных дубинками

Судебное Алешкин Шевелев Курган, наручники, решетка, заключенный
Наряд ППС лишился свободы после задержания дебоширов, устроивших драку в бареФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд оставил без изменения приговор четырем полицейским, которые ранее были осуждены за избиение задержанных дубинками. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в ноябре 2015 года. Наряд ППС приехал на вызов в один из баров Кургана, где произошла драка между посетителями, и задержал двух нарушителей. Мужчины оказали сопротивление, при этом один из дебоширов ударил полицейского кулаком по лицу. Доставив нарушителей на стационарный пост полиции, сотрудники Постовалов, Пилявских, Мануйлов и Степановских избили их ногами и резиновыми палками. В сентябре 2017 года городской суд признал полицейских виновными в превышении полномочий, назначив им наказание от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 8 месяцев колонии общего режима. Сотрудников задержали в зале суда, до приговора они продолжали служить.

По мнению защиты, суд не учел доводы полицейских и доказательства их невиновности (один из сотрудников по своей инициативе прошел «детектор лжи»). Как ранее рассказал «URA.RU» представитель экс-полицейских, обвинительные показания дал только один задержанный. Адвокаты считают их сомнительными: потерпевший мог получить травмы в ходе драки в кафе или при задержании, а полицейских оговорил. Сам потерпевший в марте этого года получил условный срок за то, что ударил полицейского в лицо при задержании.

В апелляционных жалобах осужденные Постовалов и Мануйлов, а также защитники всех осужденных, просили отменить обвинительный приговор «как несоответствующий выводам суда фактическим обстоятельствам дела». Однако проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда не нашла оснований для отмены или изменения приговора, оставив жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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