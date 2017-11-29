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29 ноября 2017
15:14  29 ноября 2017 1

На «Первом канале» ответили чемпиону, назвавшему телеведущую трансвеститом

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов сильно задел телеведущую Яну КошкинуПерсональный аккаунт «ВКонтакте»

Телеведущая Яна Кошкина не намерена судиться с олимпийским призером и экс-депутатом Госдумы Дмитрием Носовым, который назвал ее трансвеститом. Однако девушка больше всего расстроилась из-за того, что о скандальной истории узнали ее родители. Ближайший выпуск программы «Бабий бунт» будет посвящен произошедшему конфликту, рассказал «URA.RU» источник на «Первом канале», где работает Кошкина.

Ранее заслуженный мастер спорта по дзюдо, экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов, жестко высказался в социальных сетях о ведущей программы «Короли фанеры» Яне Кошкиной, назвав ее трансвеститом. Сама телеведущая посчитала поступок депутата не мужественным и очень переживала по поводу неприятного инцидента. Позднее Носов принес извинения Кошкиной, заявив, что «она хорошая, замечательная девушка». «Приношу искренние извинения Яне Кошкиной и ее поклонникам за то, что мои слова могли обидеть вас», — написал Носов на своей странице в Twitter.

«В суд Яна обращаться не планирует, поскольку не обращает внимания на подобные комментарии. Как пользователь „Инстаграма“ с большим количеством подписчиков, она получает в день кучу негативных комментариев, и у нее уже выработался иммунитет. Ей жаль, что это увидели родители и расстроились», — рассказал собеседник «URA.RU».

Как стало известно агентству, в ближайшем выпуске программы «Бабий бунт» эту ситуацию обсудят со всеми участниками инцидента. Однако, по информации источника агентства, «Дмитрий Носов не считает себя виноватым и не понимает, почему сравнение с трансвеститом может быть оскорбительным».

Михаил Белый
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