Курганцев научат работать в Instagram и пригласят на закрытый показ

В Кургане состоится образовательный форум для предпринимателей «вКУБе2017». На мероприятии можно будет бесплатно поучаствовать в бизнес-тренингах от ведущих спикеров России, а также в живых дискуссиях с экспертами в сфере экономики, политиками и успешными предпринимателями.
Изюминкой форума в этом году станет упор на онлайн-бизнес: сразу два именитых тренера расскажут, как развивать свое дело в интернете. Основатель международной консалтинговой компании TakeOutMarketing Кирилл Шашков объяснит, как правильно презентовать свои товары и услуги онлайн, а также расскажет о потенциалах и рисках рынка. Предприниматель и разработчик интернет-проектов Рустем Якупов покажет на примерах, как привлекать клиентов из соцсетей «ВКонтакте» и Instagram.
По словам организаторов, присутствующих также ждут презентация новых проектов в сфере поддержки предпринимательства и закрытый показ мотивационного фильма. В финале события подведут итоги региональной фотовыставки «Люблю Зауралье».
Форум «вКУБе2017» пройдет в культурном центре «Курган» по адресу ул. Конституции, 60. На интересующие вопросы ответят по номеру горячей линии — 8-800-250-47-31. Заполнить анкету для участия можно на сайте Бизнес-инкубатора Курганской области.