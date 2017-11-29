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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Курганской области
14:45  29 ноября 2017 0

Курганцев научат работать в Instagram и пригласят на закрытый показ

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, ВКонтакте, социальные сети, Facebook, Фейсбук, твиттер, гаджет, инстаграм, twitter, instagram, приложение, vkontakte
На образовательном форуме расскажут о тонкостях онлайн-бизнесаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане состоится образовательный форум для предпринимателей «вКУБе2017». На мероприятии можно будет бесплатно поучаствовать в бизнес-тренингах от ведущих спикеров России, а также в живых дискуссиях с экспертами в сфере экономики, политиками и успешными предпринимателями.

Изюминкой форума в этом году станет упор на онлайн-бизнес: сразу два именитых тренера расскажут, как развивать свое дело в интернете. Основатель международной консалтинговой компании TakeOutMarketing Кирилл Шашков объяснит, как правильно презентовать свои товары и услуги онлайн, а также расскажет о потенциалах и рисках рынка. Предприниматель и разработчик интернет-проектов Рустем Якупов покажет на примерах, как привлекать клиентов из соцсетей «ВКонтакте» и Instagram.

По словам организаторов, присутствующих также ждут презентация новых проектов в сфере поддержки предпринимательства и закрытый показ мотивационного фильма. В финале события подведут итоги региональной фотовыставки «Люблю Зауралье».

Форум «вКУБе2017» пройдет в культурном центре «Курган» по адресу ул. Конституции, 60. На интересующие вопросы ответят по номеру горячей линии — 8-800-250-47-31. Заполнить анкету для участия можно на сайте Бизнес-инкубатора Курганской области.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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