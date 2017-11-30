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30 ноября 2017
29 ноября 2017
08:43  30 ноября 2017 2

Уральский исследователь нашел во льдах Антарктиды звездолет из фильма «Чужой». ФОТО, ВИДЕО

Объект похож на космический корабль, уверен исследовательФото: Валентин Дегтерев / GoogleEarth

Нижнетагильский энтузиаст и исследователь загадочных явлений Валентин Дегтерев рассказал об очередной своей удивительной находке. По его словам, льды Антарктиды могут скрывать в себе инопланетных корабль, похожий на звездолет из фильма «Чужой».

Свое новое открытие Дегтерев совершил, изучая снимки, предоставленные сервисом Google Earth. На сей раз внимание уральца привлек горный хребет Бельжика, расположенный в Антарктиде. По словам исследователя, данное место можно считать малоизученным наукой.

Дегтярев призвал обратить внимание на точку с координатами -72.585868°, 31.313881°. По словам исследователя, на снимках склона горы можно заметить «что-то непонятное». По оценке Дегтерева, обнаруженный им объект огромен (около сотни метров в длину) и своими очертаниями напоминает звездолет из голливудского фильма «Чужой».

Исследователь не исключил, что сюжет фантастического фильма может стать реальностью. Ранее Дегтерев обнаружил на Луне обломки таинственного НЛО.

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Фото: Валентин Дегтерев / GoogleEarth

Олег Теплоухов
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