08:43 30 ноября 2017 2

Объект похож на космический корабль, уверен исследователь Фото: Валентин Дегтерев / GoogleEarth

Нижнетагильский энтузиаст и исследователь загадочных явлений Валентин Дегтерев рассказал об очередной своей удивительной находке. По его словам, льды Антарктиды могут скрывать в себе инопланетных корабль, похожий на звездолет из фильма «Чужой».

Свое новое открытие Дегтерев совершил, изучая снимки, предоставленные сервисом Google Earth. На сей раз внимание уральца привлек горный хребет Бельжика, расположенный в Антарктиде. По словам исследователя, данное место можно считать малоизученным наукой.

Дегтярев призвал обратить внимание на точку с координатами -72.585868°, 31.313881°. По словам исследователя, на снимках склона горы можно заметить «что-то непонятное». По оценке Дегтерева, обнаруженный им объект огромен (около сотни метров в длину) и своими очертаниями напоминает звездолет из голливудского фильма «Чужой».

Исследователь не исключил, что сюжет фантастического фильма может стать реальностью. Ранее Дегтерев обнаружил на Луне обломки таинственного НЛО.