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01 декабря 2017
Главные новости 
16:53  01 декабря 2017 3

Собчак выбрала снимок «URA.RU» для «фото дня» в Челябинске

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Возможный кандидат в президенты отметила на своей странице в Instagram кадр «URA.RU»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая и возможный кандидат в президенты Ксения Собчак поместила на своей странице в Instagram фото, сделанное корреспондентом информационного агентства «URA.RU». На снимке Вадима Ахметова изображен агитационный шатер сторонников Собчак на центральной площади Челябинска.

Собчак подписала пост как «Фото Дня», отметив полицейскую машину рядом с конструкцией. Она пошутила, что стражи порядка тоже хотят оставить подпись и отдать за нее свои голоса. Публикация звезды собрала уже около десяти тысяч «лайков» и около двухсот комментариев. Многие пользователи изъявили желание лично пообщаться с «любимым депутатом», пригласив ее в Челябинск, а некоторые обсуждали ее политическую деятельность.

«Ксения баллотируется, заведомо зная, что не выйдет в Президенты, её цель — как раз-таки просто внести смуту в общество. И понятное дело, кто это всё оплачивает. и кому больше всех нужно»; «Ну, наберете 1% и что? Перемены это смута и нестабильность, и большинство этого уж никак не хочет, особенно люди в возрасте»; «Ксения, если Вы поможете нам улучшить Челябинскую экологию, то я больше чем уверенна, Челябинск за Вас», — комментируют подписчики Собчак.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Челябинске началась акция сторонников Ксении Собчак, и опубликовало фото ее агитационного шатра возле памятника Ленину. Руководитель челябинского штаба кандидата сообщил, что в течение недели активисты будут информировать прохожих об их лидере и вести набор волонтеров.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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