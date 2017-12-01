20:07 01 декабря 2017 0

Сотрудники администрации забыли пообщаться с населением Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Курганской области администрация Мокроусовского района перестала отвечать на обращения местных жителей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Два месяца у чиновников без движения лежало заявление жителя Крепостинского сельсовета о ненадлежащем выпасе скота. Зауральцы, которые попросили материальную помощь для ремонта домов, пострадавших от погодных условий, также не получили ответов. Осталось без внимания и коллективное обращение жильцов многоэтажки об установке теплосчетчика.

За молчание прокуроры привлекли к административной ответственности и оштрафовали заместителя главы района, два безответственных сотрудника муниципалитета получили дисциплинарные взыскания. Приняты меры к устранению нарушения прав граждан, уточнили в ведомстве.