19:57 02 декабря 2017 0

Сергей Исаев уверен, что никто и никогда не сможет уволить «отца КВН» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший участник команды КВН «Уральские пельмени», а ныне участник одноименного шоу Сергей Исаев отреагировал на новость об увольнении Александра Маслякова с поста директора ГУП «Московский молодежный центр „Планета КВН“». В разговоре с «URA.RU» Исаев подчеркнул, что перестановки в КВН ничего не значат и связаны исключительно с юридическими тонкостями.

«Вы читайте между строк, читайте суть — это увольнение нужно было для каких-то юридических нужд. Никто никогда в жизни не сможет Александра Васильевича Маслякова никуда уволить. Мы ставим равенство между Александром Васильевичем и КВН. Как может царь уволить сам себя?» — заявил Исаев, отметив, что увольнение Маслякова как-то связано с передачей «Дома КВН» организации «АМиК» («Александр Масляков и Компания» — прим. ред.)

Как ранее писало «URA.RU», «отца КВН» заподозрили в коррупции с бюджетными средствами. Организация Transparency International обвинила Маслякова в нарушении закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а именно в совмещении руководства ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом. Кроме того, по информации Transparency International, Масляков присвоил себе здание в центре Москвы. В то же время в пресс-службе КВН сообщили, что Масляков покинул пост директора ГУП, и сделал это он по собственной инициативе, а не из-за проверок прокуратуры.