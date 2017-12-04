22:23 04 декабря 2017 0

Васильева вышла из себя в эфире телепередачи Фото: скрин видео программы «Бабий бунт»

Актриса Татьяна Васильева, одна из ведущих программы «Бабий бунт» на «Первом канале», накричала в эфире шоу на свою коллегу Ольгу Бузову. Ее возмутили постоянные публикации своих фотографий в Instagram телеведущей. Отрывок передачи опубликован на официальном сайте телеканала.

«Сделай хоть что-нибудь сначала, чтобы страна хотела тебя видеть!», — заявила Васильева Бузовой во время скандала. Ей надоело, что бывшая участница проекта «Дом-2» часто фотографируется при людях по любому поводу, выкладывает фотографии в Instargam и записывает «истории».

Ранее Ольгу Бузову на съемках программы «Бабий бунт» уже два раза доводили до слез. Один раз — когда соведущая ее перебивала, второй — когда гость программы выставил ее фотографию у себя в профиле с негативный комментарием.