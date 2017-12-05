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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:57  05 декабря 2017 0

Составлен список лучших сериалов 2017 года

Первым в рейтинге оказался третий сезон сериала «Твин Пикс» Дэвида ЛинчаФОТО: Flickr, BagoGames

Портал Vulture составил рейтинг лучших сериалов, вышедших в 2017 году. Всего в списке — десять кинолент, и первая строчка досталась третьему сезону нашумевшего сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча.

События происходят спустя 25 лет после оригинальных серий, в которых рассказывалось о жестоком убийстве старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать преступление поручают специальному агенту ФБР Дейлу Куперу, который постепенно открывает для себя темную сторону жизни обитателей тихого городка Твин Пикс.

На втором месте оказался третий сезон фантастического сериала «Оставленные», повествующий о мире, в котором внезапно исчезли более ста миллионов человек. Третье место в списке занял комедийный сериал с драматическим уклоном «Все к лучшему», рассказывающий о жизни матери, которая в одиночку воспитывает трех дочерей.

Также в десятку лучших сериалов этого года вошли музыкальная драма «Отжиг», трагикомедийный мультсериал «Конь БоДжек», драматический сериал «Двойка» с Джеймсом Франко в главной роли. Помимо этого, эксперты похвалили «Молодого папу» с Джудом Лоу, продолжение легендарного мультсериала «Самурай Джек», а также третий сезон «Чокнутой бывшей» и ситком «Шоу Кармайкла».

Напомним, кинокритики составили рейтинг 35 лучших комедий, вышедших на экраны за последние 17 лет. Также были объявлены 5 худших фильмов за всю историю кинематографа. Первое место занял «План 9 из открытого космоса», снятый режиссером Эдом Вудом в 1956 году.

Александр Черноскутов
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