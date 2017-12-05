Известны условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018

03:23 05 декабря 2017 0

Россиянам могут запретить выступать под флагом своей страны Фото: pixabay.com © URA.RU

СМИ назвали условия, на которых Международный олимпийский комитет допустит спортсменов сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году в нейтральном статусе. Главной из них станет обязательная подача индивидуальной заявки.

В ней, как пишут «Известия», спортсмены должны будут доказать, что не были вовлечены в процесс употребления допинга. Еще одним критерием станет отсутствие имени спортсмена в базе Московской антидопинговой лаборатории, которая в ноябре была получена Всемирным антидопинговым агентством.

Между тем, окончательное решение по участию России в Олимпийских играх в феврале 2018 года будет принято во вторник, 5 декабря, на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Велика вероятность того, что россиянам придется выступать в статусе нейтральных спортсменов, пишет ТАСС.

При выступлении под нейтральным флагом возникнет вопрос, кого будут представлять хоккеисты, бобслеисты, сборные по керлингу, фигуристы в командном турнире, лыжники, биатлонисты, шорт-трекисты и другие спортсмены в эстафетах. Не исключено, что указанных видах спорта россияне не будут принимать участия.

Между тем, ранее МОК уже попросил компанию Nike разработать комплект формы для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.