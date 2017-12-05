В Челябинске приостановили акцию в поддержку выдвижения телеведущей Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ. Поводом послужил протест коммунистов из-за проведения пикета под бюстом Владимира Ленина в центре города на Алом поле.
Акция будет продолжена после того, как мэрия согласует новое место ее проведения, сообщил «URA.RU» Эрнест Лукманов, глава челябинского штаба Ксении Собчак. «Мы решили не нервировать святые чувства коммунистов. Когда-то в детстве я и сам бредил дедушкой Лениным, был коммунистом. Подали уведомления о проведении серии пикетов в новых местах. Как только мэрия согласует альтернативную площадку, мы их возобновим», — добавил собеседник.
Серия ежедневных пикетов на Алом поле в центре Челябинска стартовала 1 декабря и должна была продлиться неделю. Штаб будущего кандидата у бюста Ленина разместил белоснежный шатер с фамилией претендента на должность, слоганом и логотипом. Там активисты записывали сторонников телеведущей в сборщики подписей за ее выдвижение, раздавали буклеты о Собчак и воздушные шары.
Ксения Собчак у себя в Instagram разместила снимок «URA.RU» с открытия своей акции в Челябинске, назвав его фото дня.