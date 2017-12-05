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05 декабря 2017
11:04  05 декабря 2017 0

Челябинские коммунисты попросили прогнать агитаторов Собчак. «Надеюсь, эта порнография исчезнет». ФОТО

Акция в поддержку выдвижения Ксении Собчак в президенты РФ. Челябинск, шатер собчак
Белый шатер активисты установили прямо под бюстом ЛенинуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Челябинский обком КПРФ попросил власти города перенести на другие место агитационные пикеты местного штаба телеведущей Ксении Собчак. Коммунистам не понравилось, что палатку с агитаторами на Алом Поле установили по соседству с бюстом революционера Владимира Ленина.

1 декабря в Челябинске стартовал семидневный пикет в поддержку выдвижения Ксении Собчак в президенты РФ. У бюста Ленина сторонники Собчак установили белоснежный шатер с фамилией претендента на должность, слоганом и логотипом. В канун акции руководитель фракции КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский на своей странице в Facebook написал: «Надеюсь, завтра эта порнография исчезнет с площади, а сегодня все для этого сделаю».

Вслед за заявлением Нациевского на сайте челябинского обкома КПРФ был опубликован протест коммунистов против акции Собчак. В сообщении представители партии сравнили шатер с цирком шапито и заявили, что считают согласование акции у памятника Ленину «прямым издевательством над чувствами коммунистов и их сторонников».

«Нам трудно поверить, что городская администрация дала на это согласие. В здравом уме и твердой памяти вряд ли такое было возможно, — гласит заявление на сайте. — Факт установки шатра на священном для нас, коммунистов, и для тысяч горожан, месте мы расцениваем как циничный и оскорбительный акт. Всем известны антисоветские и русофобские высказывания Ксении Собчак, ее неоднократные провокационные заявления о необходимости выноса и „захоронения“ тела Ленина из Мавзолея».

В итоге коммунисты потребовали прекратить акцию и найти для пикета новое место. Однако в администрации Челябинска коммунистам уже ответили отказом. «Была подана заявка. Площадка, на которой проводилась акция, не была занята, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов. — Все на законных основаниях».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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