Неприятности при доставке посылок происходят регулярно
Жительница города Сорочинск Оренбургской области через «Почту России» отправила своему сыну копченое сало в ямальский поселок Уренгой. Отправив деликатес, женщина скинула получателю фото продукта. Однако в почтовом отделении молодой человек получил совсем другой подарок. В посылке действительно было сало, но не копченое, а соленое.
В пресс-службе «Почты России» признают, что подобные ситуации происходят регулярно. Чтобы их избежать, получателю нужно открывать посылку прямо в отделении в присутствии почтового оператора, пишет издание sever-press.
Пользователи соцсетей шутят по поводу ситуации, отмечая, что отправляя через «Почту России» сало на выходе можно получить живого поросеночка.
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Отправитель положил в посылку копченое сало