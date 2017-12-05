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Главные новости Ямала
12:27  05 декабря 2017 0

«Почта России» подменила сало в посылке, отправленной на Ямал. ФОТО

ЖД вокзал. Пассажиры. Перрон. Поезд. Вагон. Челябинск., почта россии, почтовый вагон
Неприятности при доставке посылок происходят регулярноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница города Сорочинск Оренбургской области через «Почту России» отправила своему сыну копченое сало в ямальский поселок Уренгой. Отправив деликатес, женщина скинула получателю фото продукта. Однако в почтовом отделении молодой человек получил совсем другой подарок. В посылке действительно было сало, но не копченое, а соленое.

В пресс-службе «Почты России» признают, что подобные ситуации происходят регулярно. Чтобы их избежать, получателю нужно открывать посылку прямо в отделении в присутствии почтового оператора, пишет издание sever-press.

Пользователи соцсетей шутят по поводу ситуации, отмечая, что отправляя через «Почту России» сало на выходе можно получить живого поросеночка.

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Отправитель положил в посылку копченое сало Фото: sever-press.ru

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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