Россия жестко отреагировала на отстранение сборной от Олимпиады-2018

05:41 06 декабря 2017 0

Россияне назвали политизированным решение об отстранении сборной от Олимпиады-2018 Фото: pixabay.com © URA.RU

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года стало причиной весьма бурной реакции со стороны элиты. Итоги заседания комиссии МОК прокомментировали политики, политологи, спортсмены и представители профильных организаций. Российская сторона в своем большинстве увидела в дисквалификации политические мотивы, оскорбление и унижение.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что страна не должна мириться с решением МОК и сделать выбор в пользу отказа от участия в международном соревновании. «Решение МОК это унижение и оскорбление великой спортивной России. Нельзя с этим мириться и Россия должна отказаться от участия в ОИ-2018. Гимн и флаг это национальная гордость страны, ради чего спортсмены выходят сражаться. На кону честь страны! Хотя спортсменов, конечно, жаль…», — написал политик в Twitter, добавив, что спортивный мир «медленно, но уверенно шёл к сегодняшнему решению МОК, заранее подготавливая почву для его принятия».

Его коллега Петр Толстой оказался солидарен с этим мнением, так же увидев в решении Международного комитета оскорбление России. «Столь жесткое решение исполкома МОК возмутительное, беспрецедентное, оскорбительное, но при этом не неожиданное. Это был один из тех вариантов, который мы ожидали. Один из главных вопросов: ехать ли теперь нашим спортсменам на Олимпиаду под нейтральным флагом? Скажу так: это их личный выбор, их личный зачет. Но принесет ли удовлетворение олимпийская медаль и признание личных заслуг конкретного спортсмена на фоне масштабного унижения целой Великой страны…?», — написал в Telegram парламентарий.

Известный комментатор зимних видов спорта Дмитрий Губерниев, в свою очередь, убежден, что сборная должна ехать в Пхенчхан [место проведения Олимпиады-2018]. В противном случае, страна может лишиться права выступать и на Играх 2020 года в Токио. «Есть ощущение, что, если мы сейчас не поедем на Олимпиаду, можем затем остаться и без Летних Игр-2020. В стране может умереть спорт. Сейчас вопрос стоит именно так. Если мы хотим добить спорт, должны не ехать», — приводит Газета.Ru слова Губерниева, который также выразил уверенность, что российские спортсмены смогут доказать всему миру и самим себе, что Россия по-прежнему остается «великой спортивной державой».

Политтехнолог Вячеслав Смирнов в разговоре с интернет-изданием назвал решение МОК политическим, направленным против всей страны. «Принятое решение, бесспорно, несет политическую нагрузку. Оно связано не столько со спортом, сколько с новым витком Холодной войны, который как на витрине отражается в олимпийском движении».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также не стала связывать отстранение сборной с былым скандалом вокруг якобы имевшей место в России допинговой системы, отметив, что решение МОК — очередная попытка «завалить» Россию, пишут «Известия».

«Чего только нам не приходилось исторически выносить от „партнеров“. Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями. Берем и выживаем», — написала в Facebook Захарова. Мировая общественность, по ее мнению, не рассчитывала на то, что российская молодежь сопьется, на спортивных стадионах откроются вещевые рынки, а тренеры будут работать на другие команды. Однако, вопреки этим прогнозам, Россия провела Олимпиаду, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, а сам спорт стал одной из национальных идей.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Twitter выразил мнение, что после такого решения МОК российские спортсмены должны в обязательном порядке поехать на Олимпиаду и показать, на что способны: «Ехать на Олимпиаду и рвать всех, особенно норвежских астматиков. Самое главное, мы то знаем, что наши это наши. Нам флаг для подсказки не нужен».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, напротив, считает, что россияне должны выступать только под своим флагом, добавив, что ни один спортсмен «с чеченской пропиской» не выступит на Играх под нейтральным флагом. «Запад еще раз продемонстрировал свое лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в Олимпиаде — решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

В ВГТРК заявили, что телерадиовещательная компания не будет транслировать Олимпийские игры, если на них не будет представлено российской команды, пишет RT.

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Сергей Чепиков призвал общественность не осуждать спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде без национального флага. «Я прошу не осуждать ребят, которые примут решение выступить под нейтральным флагом. Мы знаем, что они россияне, и нужно их поддержать», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков извинился перед исполкомом МОК за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, пишет Lenta.ru. Несколько позже он заявил, что российские спортсмены смогут пройти под флагом России на церемонии закрытия Игр в 2018 году. Если будут выполнены все требования МОК, как отмечает ТАСС, организация снимет отстранение в последний день Олимпиады.

5 декабря, напомним, МОК отстранил от Олимпиады в 2018 году сборную России, разрешив спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом. Также организация пожизненно отстранила от участия в Играх вице-премьер России Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных.