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06 декабря 2017
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07:58  06 декабря 2017 0

После совещания Медведева в ХМАО нефтяникам придумали новую налоговую льготу

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Нефтяники заработают больше на модернизации заводов по переработке нефтиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Нефтяные компании могут получить от государства так называемый «обратный акциз» — налоговый вычет на отдельные виды нефтепродуктов, которые предполагается давать заводам, исправно инвестирующим в модернизацию. Как пояснил заместитель главы Минэнерго Кирилл Молодцов, рассматривается возврат владельцам НПЗ части акциза на нефть, если она ушла на производство конкретных нефтепродуктов, например керосина или бензина.

Молодцов отметил, что этот налоговый маневр поддержит маржу переработки в моменты, когда доходность на внутреннем рынке будет существенно ниже ожиданий компаний, пишет «Коммерсант». Проработка «обратного акциза» для нефтяников стала одним из поручений премьера Дмитрия Медведева после совещания в Ханты-Мансийске 21 ноября. В документе указано, что Минфин и Минэнерго должны до 15 января представить предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Тогда же ведомства должны будут предоставить отчет по срокам действия повышенных ставок НДПИ для нефтяных месторождений. Этот налог стал основным камнем преткновения на совещании между чиновниками и нефтяниками.

На данный момент, по словам Молодцова, компании могут получать высокую маржу, повышая глубину переработки, а с введением «обратных акцизов» поддержку получат и НПЗ, которые модернизировались в более сложных фискальных условиях, и неэффективные заводы, которые не проводили ремонтов.

Замминистра финансов Илья Трунин уточнил, что налоговый маневр в виде «обратного акциза» подразумевает дальнейший перенос фискальной нагрузки с экспорта нефти на добычу. По его словам, сейчас приоритетом правительства является создание стабильной фискальной системы в отрасли, которая должна быть построена как на налогообложении чистого дохода от добычи нефти, так и на отказе от вывозных пошлин.

Эксперты утверждают, что «обратный акциз» может снизить цены на те виды нефтепродуктов, к которым будет применяться. По их мнению, с учетом новой формулировки на обратные акцизы могли бы рассчитывать высококомплексные НПЗ, например, Омский «Газпром нефти», НОРСИ ЛУКОЙЛа, Уфимская группа «Башнефти».

Нина Калинина
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