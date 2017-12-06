09:00 06 декабря 2017 0

Российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом. Гимн нашей страны звучать не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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