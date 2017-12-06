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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости 
09:00  06 декабря 2017 0

России не будет на Олимпиаде, страховщики отказываются от ОСАГО, детали розыгрыша Порошенко. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Выездное заседание правительства СО в Асбесте, олимпийские кольца, олимпиада
Российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом. Гимн нашей страны звучать не будетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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МОК официально запретил сборной нашей страны участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее. Также от любого участия в ОИ пожизненно отстранен Виталий Мутко. Россияне жестко отреагировали на эту неприятную новость, а власти даже предлагают провести альтернативу Олимпиаде на Урале. Почему Россию отстранили от игр и что дальше — читайте в материале «URA.RU».

Центробанк прогнозирует массовый отказ страховщиков от ОСАГО. Узнайте, почему это может произойти и есть ли способ решения этого кризиса.

«Атомстройкомплекс» снова теряет репутацию. На этот раз из-за халатности, допущеной при работе с ЖК «Светлый» — в квартирах мерзнут 300 жильцов. Глава компании извиняться не собирается.

Информатор WADA Григорий Родченков пытался свести счеты с жизнью. Об этом стало известно из его медкарты. Здесь вы найдете фотографии документа и причины поступка Родченкова.

Авиакомпаниям официально разрешили не продавать билеты пассажирам-дебоширам. Попавшего в черный список ждет наказание.

«URA.RU» удалось поговорить с Вованом и Лексусом — инициаторами розыгрыша Петра Порошенко. Лексус раскрыл детали разговора с главой Украины по телефону о судьбе Саакашвили, который стал мемом после своих недавних угроз самоубийства.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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