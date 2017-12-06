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Главные новости Тюменской области
15:07  06 декабря 2017 2

Тюменец «исправил» госномер на авто, чтобы не платить штрафы. ФОТО

Водитель. Екатеринбург
Уже более полугода он катается по стране, а «письма счастья» приходят другомуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Находчивый тюменец решил проблему с уплатой штрафов, дорисовав госномер на собственном авто. С весны «письма счастья» за него получает законопослушный автолюбитель.

История с «двойником» у владельца Mazda 6 с госномером Н707МО началась в марте 2017 года, сообщили на форуме CAR72.RU. Тогда ему пришло постановление о наложении штрафа и снимок с камеры, установленной на улице Мельникайте в Тюмени. На фото видно, что водитель с таким же регистрационным номером 3 марта превысил допустимую скорость на 28 километров в час, двигаясь по встречной полосе. Однако машина была совершенно другой — Opel Astra.

Пострадавший сумел добиться отмены штрафа в ГИБДД. Инспекторы заверили мужчину, что нарушителя найдут и разрешат проблему. Однако осенью ситуация повторилась. В очередном письме житель областного центра получил снимок, на котором водитель Opel нарушил правила дорожного движения на отрезке трассы Екатеринбург — Тюмень, где 25 ноября он промчался со скоростью в 126 км/ч при разрешенной 90 км/ч. В этот раз на снимок попало и его лицо.

По фотографиям владелец Mazda предположил, что действительный госномер злоумышленника — Н707МС 72, а не Н707МО 72. По закону, за подделку регистрационного номера автомобиля предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

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Первое «письмо счастья» о превышении скорости в городе, которое владелец Mazda 6 получил в марте Фото с сайта car72.ru

В комментариях под публикацией развернулась бурная дискуссия, где читатели недоумевали, почему нарушитель до сих пор не привлечен к ответственности. Одни посетовали на небольшой размер штрафов, который все равно не повлияет нужным образом на человека, другие предположили, что автовладелец в любой момент может пойти в отказ. «В случае чего он назад вернет эту буковку (или уже вернул) и скажет, что ничего не делал, еще посмеется над камерами, тем более в последнее время они вообще чудят», — пишут посетители сайта. Ряд пользователей предложил пенять не на сотрудников Госавтоинспекции, а на разработчиков системы видеофиксации, которая не в состоянии отличить оригинальный символ на регистрационном номере от дорисованного.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области об истории узнали от корреспондента «URA.RU» и пообещали проверить материалы по базе. Сколько еще таких изобретательных граждан разъезжает по региону, неизвестно, однако прецедент с Opel Astra показал, что в зоне риска находятся автовладельцы с буквами Х, О и В, так как они легко получаются из У, С и Р. При этом платить штраф за другого человека никого не заставят, однако потребуется время, чтобы установить нарушение.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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