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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:29  06 декабря 2017 0

Санкции заставили развестись богатейших людей России. Имущество переписывают на жен

Жукова Дарья, абрамович роман, жукова дарья
Абрамович развелся с Жуковой из-за санкций, утверждают в СМИФото: Личная страница Дарьи Жуковой в Instagram
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Новые санкции США вызвали беспокойство у самых богатых россиян. По совету аудиторов и адвокатов они намеренно разводятся со своими женами, переписывая на них все имущество. В их число входят Роман Абрамович со своей уже экс-супругой Дарьей Жуковой, а также Олег и Полина Дерипаска.

Подписанные в августе президентом США Дональдом Трампом санкции в отношении России требуют, чтобы не позднее февраля 2018 года был составлен список россиян, которые имеют отношение к коррупции и атаке на демократию. В связи с этим российские олигархи стали опасаться за свое имущество за рубежом. Как пишет датское издание Jyllands-Posten, санкции могут нанести серьезный вред российскому бизнесу, у которого есть законные интересы на Западе.

Напомним, что после развода с миллиардером Абрамовичем Дарья Жукова получила один миллиард евро, что составляет около 70 миллиардов рублей, а жена бизнесмена Дерипаски — Полина Дерипаска — может стать одной из богатейших женщин России. Она получила 6,9% акций холдинга, которым владеет ее муж. Стоимость пакета при продаже акций оценивают примерно в 480-590 миллионов долларов, а сам олигарх планирует выручить около 1,5 миллиарда долларов.

Ксения Томашова
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