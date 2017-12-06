Санкции заставили развестись богатейших людей России. Имущество переписывают на жен

18:29 06 декабря 2017 0

Абрамович развелся с Жуковой из-за санкций, утверждают в СМИ Фото: Личная страница Дарьи Жуковой в Instagram

Новые санкции США вызвали беспокойство у самых богатых россиян. По совету аудиторов и адвокатов они намеренно разводятся со своими женами, переписывая на них все имущество. В их число входят Роман Абрамович со своей уже экс-супругой Дарьей Жуковой, а также Олег и Полина Дерипаска.

Подписанные в августе президентом США Дональдом Трампом санкции в отношении России требуют, чтобы не позднее февраля 2018 года был составлен список россиян, которые имеют отношение к коррупции и атаке на демократию. В связи с этим российские олигархи стали опасаться за свое имущество за рубежом. Как пишет датское издание Jyllands-Posten, санкции могут нанести серьезный вред российскому бизнесу, у которого есть законные интересы на Западе.

Напомним, что после развода с миллиардером Абрамовичем Дарья Жукова получила один миллиард евро, что составляет около 70 миллиардов рублей, а жена бизнесмена Дерипаски — Полина Дерипаска — может стать одной из богатейших женщин России. Она получила 6,9% акций холдинга, которым владеет ее муж. Стоимость пакета при продаже акций оценивают примерно в 480-590 миллионов долларов, а сам олигарх планирует выручить около 1,5 миллиарда долларов.