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07 августа 2017
17:04  07 августа 2017 0

Роман Абрамович разводится с Дарьей Жуковой. Экс-пара рассказала о будущем детей

Решение о разводе было непростымФото: Flickr.com/htmlor

Российский миллиардер Роман Абрамович разрывает узы третьего брака. С экс-женой Дарьей Жуковой они прожили вместе 10 лет, сообщает «Газета.ру».

В совместном заявлении супруги сообщили, что решение о расставании было непростым, но они останутся «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в их заявлении.

Супруги также заявили, что намерены совместно воспитывать общих детей — семилетнего Аарона и четырехлетнюю Лею. Кроме того, продолжится их работа в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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