Российский миллиардер Роман Абрамович разрывает узы третьего брака. С экс-женой Дарьей Жуковой они прожили вместе 10 лет, сообщает «Газета.ру».
В совместном заявлении супруги сообщили, что решение о расставании было непростым, но они останутся «близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в их заявлении.
Супруги также заявили, что намерены совместно воспитывать общих детей — семилетнего Аарона и четырехлетнюю Лею. Кроме того, продолжится их работа в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.