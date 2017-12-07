08:00 07 декабря 2017 0

В его планах — посетить места, связанные с инцидентом 1 Мая 1960 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын американского летчика-разведчика, сбитого 1 мая 1960 года над Свердлвоском, Франсис Гэри Пауэрс-младший прибыл на Урал. На вопрос корреспондентов, встречавших его в аэропорту о том, как он себя чувствует, Пауэрс признался, что мерзнет. «Холодно тут у вас!» — сказал он.

По прибытии Гэри рассказал о цели своего визита в Екатеринбург. «Мне очень хочется скорее осмотреть музеи и места событий, и встретиться с жителями, которые общались с моим отцом, здесь, 1 мая 1960 года. Узнать, как это было, что они помнят об этом», — заявил он.

Также сын шпиона высказывался о сегодняшних взаимоотношениях США и России. «Холодная война происходила между 1945 и 1991 годами. То, что происходит сейчас все же отличается от того, что происходило в тот период, — сказал Франсис Гэри Пауэрс-младший. — Сейчас это более сложные явления и именно для предотвращения новой Холодной войны, нам нужно сотрудничать. Нужно всегда помнить, что мы были союзниками во Второй мировой войне и сейчас мы должны продолжать оставаться союзниками».

Ранее «URA.RU» писало, что Франсис Гэри Пауэрс-младший планирует посетить Урал, где в 1960 был сбит его отец. Центральным событием визита станет конференция, посвященная историческому инциденту. Мероприятие пройдет 7 декабря в музее военной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме (его проводят «URA.RU» и УГМК). Перед конференцией гостю покажут зенитно-ракетную установку С-75 (такую же, какая стреляла по его отцу).

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит 1 мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза.

Пауэрс успел снять космодром Байконур, закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

По Пауэрсу отстрелялись несколько ракетных установок, первая из них попала в его самолет, он катапультировался и приземлился на поле, где его взяли в плен колхозники.

Другая ракета попала в советский истребитель МиГ-19, которым управлял пилот Сергей Сафронов. Он не воспользовался парашютом, уводя горящий самолет от падения на город Дегтярск, и погиб. Эта информация была засекречена до развала СССР.