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07 декабря 2017
10:49  07 декабря 2017 0

Сын летчика-шпиона Пауэрса нашел в Екатеринбурге иглу с ядом, который предназначался для его отца. ФОТО, ВИДЕО

Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в Екатеринбурге, ельцин борис, powers jr francis gary, пауэрс фрэнсис гэри младший
Франсис Гэри Пауэрс посетил Ельцин Центр в столице УралаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын американского разведчика Пауэрса, Франсис Гэри Пауэрс-младший нашел в Екатеринбурге иглу с ядом, который должен были принять его отец в мае 1960, когда его сбили в небе над Уралом. Об этом Гэри Пауэрс рассказал «URA.RU» после посещения Ельцин Центра — неожиданную для него находку он обнаружил в музее первого президента России.

«Самое интересное, что в этом музее существует экспонат из самолета U-2 (на котором летел Пауэрс — прим. ред.). — рассказал Гэри. — В отделе, посвященном 50-60 годам, есть игла с ядом, взятая из самолета U-2 (экспонат состоит из фотографии иглы с ядом — прим.ред), которая была выдана отцу в его первый полет, рядом с ней содержится небольшое описание этого инцидента».

В целом Гэри Пауэрс остался под большим впечатлением от визита в Ельцин Центр. «Excellent, excellent museum» («великолепный, великолепный музей»), — повторял он после экскурсии. — Огромные размеры, невероятное количество артефактов, собранных в музее. Прослеживается жизнь Ельцина с младенчества до его смерти. Очень интересно! Огромное количество историй, собранных в одном месте».

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«Это честь для меня». Сын американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого над Уралом в 1960 году, едет в Екатеринбург

Сын американского летчика-разведчика, сбитого 1 мая 1960 года над Свердловском, Франсис Гэри Пауэрс-младший приехал на Урал, чтобы посетить место, где его отец был взят в плен, пообщаться с местными жителями, а также выступить на конференции. Его визит в Екатеринбурге организует информагентство «URA.RU» и Уральская горно-металлургическая компания. Конференция с участием Пауэрса пройдет 7 декабря в 15 часов в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит 1 мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза. Пауэрс успел снять космодром Байконур, закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

По Пауэрсу отстрелялись несколько ракетных установок, первая из них попала в его самолет, он катапультировался и приземлился на поле, где его взяли в плен колхозники. Другая ракета попала в советских истребитель МиГ-19, которым управлял пилот Сергей Сафронов. Он не воспользовался парашютом, уводя горящий самолет от падения на город Дегтярск, и погиб. Эта информация была засекречена до развала СССР.

См. фоторепортаж с экскурсии Франсиса Гэри Пауэрса по музею Ельцин Центра.

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Экскурсия Франсиса Гэри Пауэрса-младшего по музею Ельцина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Гусельников
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