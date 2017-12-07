Сын американского разведчика Пауэрса, Франсис Гэри Пауэрс-младший нашел в Екатеринбурге иглу с ядом, который должен были принять его отец в мае 1960, когда его сбили в небе над Уралом. Об этом Гэри Пауэрс рассказал «URA.RU» после посещения Ельцин Центра — неожиданную для него находку он обнаружил в музее первого президента России.
«Самое интересное, что в этом музее существует экспонат из самолета U-2 (на котором летел Пауэрс — прим. ред.). — рассказал Гэри. — В отделе, посвященном 50-60 годам, есть игла с ядом, взятая из самолета U-2 (экспонат состоит из фотографии иглы с ядом — прим.ред), которая была выдана отцу в его первый полет, рядом с ней содержится небольшое описание этого инцидента».
В целом Гэри Пауэрс остался под большим впечатлением от визита в Ельцин Центр. «Excellent, excellent museum» («великолепный, великолепный музей»), — повторял он после экскурсии. — Огромные размеры, невероятное количество артефактов, собранных в музее. Прослеживается жизнь Ельцина с младенчества до его смерти. Очень интересно! Огромное количество историй, собранных в одном месте».
Сын американского летчика-разведчика, сбитого 1 мая 1960 года над Свердловском, Франсис Гэри Пауэрс-младший приехал на Урал, чтобы посетить место, где его отец был взят в плен, пообщаться с местными жителями, а также выступить на конференции. Его визит в Екатеринбурге организует информагентство «URA.RU» и Уральская горно-металлургическая компания. Конференция с участием Пауэрса пройдет 7 декабря в 15 часов в Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.
Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит 1 мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза. Пауэрс успел снять космодром Байконур, закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.
По Пауэрсу отстрелялись несколько ракетных установок, первая из них попала в его самолет, он катапультировался и приземлился на поле, где его взяли в плен колхозники. Другая ракета попала в советских истребитель МиГ-19, которым управлял пилот Сергей Сафронов. Он не воспользовался парашютом, уводя горящий самолет от падения на город Дегтярск, и погиб. Эта информация была засекречена до развала СССР.
См. фоторепортаж с экскурсии Франсиса Гэри Пауэрса по музею Ельцин Центра.