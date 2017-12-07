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07 декабря 2017
13:32  07 декабря 2017 0

«Пауэрса нашли в капусте». Сын летчика-шпиона из США побывал на месте падения самолета его отца под Екатеринбургом. ФОТО

Местные жители рассказали ему все байкиФото: Андрей Гусельников, URA.RU

Сын американского пилота-разведчика Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года над Уралом, Франсис Гэри Пауэрс-младший побывал в деревне Поварня, где рухнул самолет U-2, на котором летел его отец, и в селе Косулино, где его взяли в плен колхозники. Детали тех событий Пауэрсу рассказали местные жители.

«Моя мать Рида, когда его сбили, прибежала сюда с несколькими женщинами, — рассказала американцу жительница Поварни Наталья Родина. — Приехал сразу председатель совхоза и сказал: „Все отойдите, это американский агент“. Меня тогда еще не было — я родилась в 1961-м, но, когда я была маленькая, еще в детский сад ходила, нас водили сюда на экскурсию».

Наталья показала Пауэрсу воронку в земле, куда рухнули обломки самолета. Также местные жители показали американцу место, где колхозники взяли в плен его отца — оно находится в центре коттеджного поселка «Мельница». Но точное место установить сейчас трудно, так как территория застроена коттеджами. Глава Косулинской сельской управы Вячеслав Кукунин показал гостю дом, примерно возле которого в 1960 году приземлился американский разведчик (раньше здесь было чистое поле).

«Для меня большая честь — побывать в этих местах, стоять на том месте, где упали обломки самолета моего отца, где к нему подошли люди после его приземления, — сказал Франсис Гэри Пауэрс-младший. — Я очень благодарен местным жителям, Наталье Родиной, главе администрации Косулино, моему другу Антону и „URA.RU“ за то, что мне удалось посетить эти места. Я думаю вернуться сюда с металлоискателем, чтобы попытаться найти в земле обломки самолета».

Паурса взяли в плен в Косулино
Фото: Андрей Гусельников

Также сыну шпиона показали бывшую воинскую часть ПВО 62890, где стояла ракетная установка С-75, ракета которой поразила самолет Пауэрса. Сейчас часть расформирована, территорию уже передали в муниципалитет — в Белоярский городской округ, но небольшой жилфонд (пара двухэтажных домов) остался на балансе министерства обороны. Из-за этой непростой ситуации в большинстве зданий бывшей части нет света (их еще не успели переподключить). Без света стоит и здание, в котором располагался небольшой музей этой воинской части.

Ранее «URA.RU» писало, что Франсис Гэри Пауэрс-младший приехал на Урал, где где в 1960 был сбит его отец. Центральным событием визита является конференция, посвященная историческому инциденту. Мероприятие пройдет 7 декабря в Музее военной техники Уральской горно-металлургической компании в Верхней Пышме (его проводят «URA.RU» и УГМК). Перед конференцией гостю покажут зенитно-ракетную установку С-75 (такую же, какая стреляла по его отцу).

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит 1 мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза. Пауэрс успел снять космодром Байконур, закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

По Пауэрсу отстрелялись несколько ракетных установок, первая из них попала в его самолет, он катапультировался и приземлился на поле, где его взяли в плен колхозники. Другая ракета попала в советских истребитель МиГ-19, которым управлял пилот Сергей Сафронов. Он не воспользовался парашютом, уводя горящий самолет от падения на город Дегтярск, погиб. Эта информация была засекречена до развала СССР.

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Бывшая воинская часть ПВО 62890 Андрей Гусельников, URA.RU

Андрей Гусельников
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