15:16 07 декабря 2017 0

ФНС, похоже, соревнуется с микрофинансовыми организациями в том, чьи штрафы за просроченные платежи выше Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Огромные пени на имущественные налоги начислили жителям сразу двух регионов Урала. О сбоях говорят жители Челябинской и Свердловской областей. Очевидно, что произошел технический сбой, однако ни о его причинах, ни о датах его устранения официальные органы не говорят.

Уплата имущественных налогов в 2017 году не перестает удивлять жителей Урала. «В личном кабинете на сайте ФНС и на госуслугах у меня появилась информация, что мне начислена пеня по транспортному налогу. Она составила 123 рубля с суммы 1000 рублей за пять дней. Это что, больше 24 рубля в день, то есть больше двух процентов от платежа? Как в микрофинансовых организациях получается ставка!» — возмущается екатеринбурженка Татьяна Жилова. Она рассказывает, что уплатила налог еще 28 ноября. Схожие ситуации возникают и у наших читателей из Челябинской области. По их словам, слишком большие пени появились в их личных кабинетах на второй день после срока уплаты налогов — то есть уже 2 декабря.

Напомним, пеня с неуплаченного налога составляет 1/300 ставки рефинансирования за день просрочки платежа. Сейчас ставка — 8,2%, то есть за день просрочки по закону надо начислять 0,027%. Таким образом, если сумма неоплаченного налога составляет 1000 рублей, то пеня за день должна быть всего 27 копеек.

Видимо, налоговую забросали жалобами на неправильно начисленные пени, и уже с 6 декабря на сайте службы появилась информация о том, что суммы пеней отображаются некорректно. «В ближайшее время будет выполнена техническая корректировка», — говорится в сообщении. О сроках и причинах сбоя не сообщается.

В управлении ФНС по Свердловской области не сумели рассказать о сбое больше информации, чем размещено на сайте. В федеральной налоговой отметили, что не имеют никакого отношения к работе «технических служб», а в «личных кабинетах» «появляется только та информация, которую им передают из районных инспекций». На просьбу назвать дату устранения сбоя ответили просьбой прислать факсом письменный запрос, на который пообещали ответить в течение семи рабочих дней. К моменту публикации ответ не поступил

Сейчас самый главный вопрос — что делать людям, которые уже уплатили странно начисленные пени за свои имущественные налоги. В региональном управлении ФНС посоветовали обращаться в районные инспекции — разбираться с тем, как были начислены пени, должны именно там. Также можно отправить информацию о некорректных начислениях через форму обратной связи на сайте или позвонить по горячей линии.

Отметим, что это не первый сбой, случившийся после 1 декабря 2017 года — срока, до которого необходимо было уплатить налоги на имущество физлиц. Ранее «URA.RU» рассказывало про жителей Свердловской области, которые уплатили налоги в конце ноября, но информация об этом в их личных кабинетах не появилась, там числится задолженность. Тогда налоговики рассказывали, что срок отображения информации на сайте составляет десять рабочих дней со дня уплаты, такая же информация появилась и в «личных кабинетах» на сайте ФНС.

Сама налоговая кампания тоже проходила не совсем беспроблемно. Так, многие жители с неприятным удивлением узнали о том, что им был произведен перерасчет по имущественным налогам за несколько лет. Кроме того, ряду жителей Свердловской области уведомления об уплате налогов не поступали вплоть до 1 декабря