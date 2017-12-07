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07 декабря 2017
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20:52  07 декабря 2017 0

Футболисты не хотят играть в Екатеринбурге на ЧМ-2018: «Слишком далеко»

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, футбол, чм-2018, russia-2018
Футболисты не стремятся в уральскую столицуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ряд футбольных сборных, вышедших в финальную часть Чемпионата мира по футболу, выразили свое недовольство итогами жеребьевки. Футболистам не нравятся далекие расстояния между городами.

«Конечно, расстояния слишком велики. Наш заключительный матч в группе… он будто бы будет сыгран на другой стороне России», — заявил главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, комментируя предстоящую игру в Екатеринбурге.

Не рады поездке в уральскую столицу и игроки сборной Швеции, пишет «Чемпионат». Невеста защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа выложила в «Твиттер» свою переписку с футболистом. «Программа матчей плохая. Города, в которых нужно будет играть, слишком далеко друг от друга. Думал, один из городов где-то в Китае», — признался Линделеф подруге.

Ранее «URA.RU» писало, куда поселят футбольные команды во время матчей мирового первенства в Екатеринбурге.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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