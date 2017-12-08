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Главные новости Ямала
08:30  08 декабря 2017 0

Кобылкин принял пятилетний план газификации Ямала

Ямал запланировал полностью перейти на свою энергиюФото: car-pics.ru

Ямал потратит 3,2 млрд рублей на повышение уровня газификации автономного округа. Губернатор Дмитрий Кобылкин утвердил комплексную региональную программу газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций ЯНАО на 2018—2022 годы, сообщает правительство округа.

На пятилетнюю программу округ выделит порядка 670 млн рублей, местные бюджеты потратят 166,5 млн рублей. Еще 2,4 млрд рублей округ собирается привлечь из внебюджетных источников.

Реализация программы позволит перевести электро- и теплоснабжение населённых пунктов Ямала на местный природный газ, что поможет существенно снизить затраты на содержание ЖКХ. Ожидается, что за счёт сокращения расходов на тепло и энергию ямальские товаропроизводители станут более конкурентоспособны. А округ в целом повысит свою инвестиционную привлекательность.

Сейчас газодобывающий регион не может похвастаться высоким уровнем газификации. Так, в целом уровень газификации жилфонда составляет всего 36,57%. А из 255 котельных только 177 работают на природном газе. Местная промышленность и население используют природный газ в объёме менее 11% от всей потребления энергии. Из 57 автономных электростанций 48 работают на дизельном топливе, поставляемом в регион.

Правительство ЯНАО отмечает, что комплексная программа газификации полностью соответствует целям Энергетической стратегии России на период до 2030 года и имеет ярко выраженную экологическую и экономическую направленность. А главное, Ямал сможет сам себя обеспечивать собственным топливом, природным газом.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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