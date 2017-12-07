Автобусный парк муниципалитетов Ямала переведут на газомоторное топливо. Об этом заявил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников на XI Международном форуме «Транспорт России» в рамках ежегодной «Транспортной недели».
В день открытия форума, 6 декабря, Ситников рассказал о развитии газовой отрасли на Ямале и планах перевода муниципального автотранспорта на газомоторное топливо. Первые субсидии на приобретение муниципалитетами пассажирских автобусов, работающих на природном газе, запланированы уже на 2018 год. Всего же, до 2020 года, большинство из 500 единиц техники в крупных городах округа Ноябрьск и Новый Уренгой будут заменены на автобусы на газомоторном топливе. Параллельно будут развиваться и газозаправочные сети. Сейчас на Ямале работают газонаполнительные компрессорные станции пока только в Салехарде, Надыме и Надымском районе, отметил Ситников.
Вопрос применения альтернативного топлива на Ямале решается уже давно. Сегодня имеются в трёх населённых пунктах. Это города Салехард и Надым и посёлок Ягельный Надымского района. В городах Новый Уренгой и Ноябрьск эксплуатируется свыше 500 единиц муниципальной техники, часть которой к 2020 году планируется перевести на газомоторное топливо.