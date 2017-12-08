Певица Линда ответила Максу Фадееву на предложение о работе. На концерте в Красноярске она исполнила песню, посвященную своему бывшему продюсеру.
«Несколько дней назад один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждут ответа. Ответ прозвучит в песне „Ответ 21“, которая родилась буквально вчера», — написала Линда.
Основная тема песни — прощение. В композиции певица вспомнила о работе с Фадеевым и описала свои чувства.
Я ветер за гранью,
Сорваны маски
Я твою мантру чувствую кожей
Алые реки, мертвые сказки
Себя потерял — меня приумножил
Я направлю свет на твое опустевшее лето
Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах
Никогда не бойся
Попросить прощенья
У Бога, у неба — не лови меня!
Просто успокойся
Пять минут от неба
Это очень много — я отпускаю тебя.
В Сети поклонники певицы сравнили новую песню с композициями из альбома «Ворона», который был выпущен в 1996 году. Именно он до сих пор популярен у многих фанатов.
Пользователи в Сети написали много позитивных комментариев: «Молодец, Линда! Сделала это достойно, музыкально, коротко и ясно, и вкусно!», «У меня прям дежавю было при просмотре и ностальгия», «Линда просто донесла, что может таких текстов и аранжировок в стиле Фадеевской „Вороны“ за пару дней целый альбом сделать. И без самого мастера».
Напомним, что ранее Максим Фадеев разместил в Сети пост c предложением к Линде о совместной работе: «Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел».