07:52 08 декабря 2017 0

Максим Фадеев узнал ответ Линды в песне Фото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Певица Линда ответила Максу Фадееву на предложение о работе. На концерте в Красноярске она исполнила песню, посвященную своему бывшему продюсеру.

«Несколько дней назад один попутчик моей жизни задал мне вопрос. Большое количество людей ждут ответа. Ответ прозвучит в песне „Ответ 21“, которая родилась буквально вчера», — написала Линда.

Основная тема песни — прощение. В композиции певица вспомнила о работе с Фадеевым и описала свои чувства.

Я ветер за гранью,

Сорваны маски

Я твою мантру чувствую кожей

Алые реки, мертвые сказки

Себя потерял — меня приумножил

Я направлю свет на твое опустевшее лето

Миллионы лет мы знали друг друга в рассветах

Никогда не бойся

Попросить прощенья

У Бога, у неба — не лови меня!

Просто успокойся

Пять минут от неба

Это очень много — я отпускаю тебя.

В Сети поклонники певицы сравнили новую песню с композициями из альбома «Ворона», который был выпущен в 1996 году. Именно он до сих пор популярен у многих фанатов.

Пользователи в Сети написали много позитивных комментариев: «Молодец, Линда! Сделала это достойно, музыкально, коротко и ясно, и вкусно!», «У меня прям дежавю было при просмотре и ностальгия», «Линда просто донесла, что может таких текстов и аранжировок в стиле Фадеевской „Вороны“ за пару дней целый альбом сделать. И без самого мастера».

Напомним, что ранее Максим Фадеев разместил в Сети пост c предложением к Линде о совместной работе: «Давай сделаем пластинку для наших поклонников. Одну единственную. В том же звуке. С теми же интонациями. С похожей энергией. Давай сделаем слушателям один подарок. Во всяком случае, я бы этого хотел».