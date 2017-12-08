Почему у Сабетты итальянское имя и как туда добраться? Факты, которые знать интересно

17:16 08 декабря 2017 0

На Сабетте понимают толк в поп-арте Фото: Василь Хамзин

На Ямале сегодня первый в мире танкер-ледокол загружают сжиженным природным газом. На это событие прилетел президент России Владимир Путин. Все интересные факты, которые нужно знать о Сабетте и заводе Ямал-СПГ — в материале «URA.RU».

Откуда на Ямале «итальянское название» Сабетта?

Сабетта — это вахтовый поселок у Обской губы Карского моря на восточном берегу полуострова Ямал. Свое имя поселок получил по названию местного рода самоедов Сабе, проживавших в этом районе и занимающихся оленеводством. Само название полуострова Ямал тоже самоедского происхождения и означает «конец земли» — Я-мал.

Так выглядит Сабетта с высоты птичьего полета. Действительно — конец земли Ямал СПГ

Интересно, что первоначально, в названии поселка была одна буква Т — Сабета. Но во время перезапуска богатого газом региона и придания, планируемого к постройке морскому порту, международного значения, название европеизировали добавив вторую Т. Теперь поселок звучит немного по-итальянски, с оттяжечкой — Сабетта. Правда, сейчас есть версия, распространяемая, в том числе и Википедией, что поселок получил название от реки Сабетта-яха, впадающей в этом месте в Обскую губу. На ненецком языке сабетта обозначает женский головной убор.

Из стойбища ненцев в поселок Сабета (еще с одним Т в названии) стала превращаться в 1980 году, когда сюда высадились геологи Тамбейской нефтегазоразведочной экспедиции, дислоцировавшейся ранее в Лабытнанги. Но к 2002 году в поселке осталось всего 19 жителей, и поселок Сабета был упразднен в 2006 году.

Как они там вообще живут и работают?

Северное сияние скрашивает вечера сабеттцев Альфина Данилова

Полуостров Ямал — это болотистая равнина. Строить можно только зимой. А зима на Ямале — десять месяцев в году, несколько из них — полярная ночь. Морозы в минус 50 градусов — привычное дело для вахтовиков. Больше проблем доставляет шквалистый ветер. Работают там исключительно по вахтам. По три недели. Общежития укомплектованы по высшему разряду. Неизбалованные дорогими курортами рабочие сравнивают свои номера с трех- четырехзвездочными отелями. Алкоголь по всему поселку под строжайшим запретом. Не причащают кагором даже в местной церкви. Замеченные в нетрезвом состоянии платят приличные штрафы с пятью нулями, а их работодатели — с шестью. Развлечений в поселке мало, но работает интернет, и в социальных сетях есть несколько активных групп. Одна из них «Сабетта Супер! (Ямал СПГ)» в сети «ВКонтакте» имеет почти 20 тысяч подписчиков.

Питание очень приличное, но чтобы попасть в столовые, иногда приходится жестко отстаивать свое право. Контингент в подавляющем большинстве мужской, и вахтовики иногда по-мужски снимают напряжение. Среди развлечений также просмотр северного сияния и моржевание. Дружить с местной фауной настоятельно не рекомендуют. Белый медведь может попробовать на вкус просто из любопытства, а песцы, которые прогуливаются по поселку в поисках подачек, могут заразить бешенством.

1/11 Такое световое явление обычно для полярной зимы и искусственного света Айрат Басареев

Правда ли, что в Сабетту нельзя долететь посторонним?

В Сабетте отстроен и введен в эксплуатацию международный аэропорт. Из Москвы летает Red Wings, в Москву — АК «Ямал». Также есть рейсы из Нового Уренгоя и Салехарда. Официально на все эти рейсы билеты не продаются. Но подсесть к вахтам можно почти всегда, заранее договорившись с приглашающей стороной или с авиаперевозчиком.

Досмотр багажа в аэропорту Сабетта ведется на предмет ввозимого алкоголя. Любое количество и качество алкогольных напитков изымут службы безопасности. Отказаться от досмотра багажа можно, заплатив штраф в 50 тысяч рублей.

1/3 Международный аэропорт Сабетта Андрей Старостин

Для чего Сабетте морской порт, да еще и международный?

Международный морской грузовой порт в Сабетте начали строить в 2012 году, уже в 2013-м он стал принимать грузовые суда. Окончательно морпорт был готов в этом году — к приходу первого и пока единственного в мире газовозного танкера ледокольного типа. Сам завод по сжижению природного газа достраивается на территории морского порта, чтобы жидкий газ можно было сразу закачивать в танкеры и отправлять по Северному Морскому пути. Первый танкер-ледокол отправится с СПГ прямиком в Китай.

1/4 Танкер «Кристоф Де Маржери» в огнях Дмитрий Лобусов

Пробный коммерческий рейс танкер-ледокол Christophe de Margerie из Норвегии в Южную Корею по всему Северному Морскому пути прошел за 19 дней. Это на 30% быстрее, чем через Суэцкий канал. В этом главное преимущество Северного Морского пути (СМП). А еще СМП — самый короткий между Европейской частью России и Дальним Востоком — расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по нему составляет чуть больше 14 тысяч км.