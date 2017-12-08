Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич, ранее публично вступившийся за создателя портала «Чиновник.Ру» Эдуарда Шмонина, заявил, что не нашел никакой информации, подтверждающей предвзятость правоохранительных органов, расследующих дело бизнесмена. Последний использовал в своей деятельности запрещенные методы, в частности, опубликовал незаконно полученную видеозапись. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
Малькевич сделал такое заявление после визита в Югру, где встречался с правоохранителями, журналистами, блогерами, руководителями СМИ и коллегами Шмонина.
«Никакой убедительной информации, подтверждающей предвзятость правоохранителей, расследующих это дело, я не услышал, — комментирует Малькевич. — Представители правоохранительных органов убедили нас, что расследование проводилось и будет идти в рамках правового поля, без проволочек и нарушений, а виновность Эдуарда Шмонина определит суд, при этом судебное разбирательство должно быть гласным и публичным».
В сообщении Общественной палаты также сказано, что вопросов к деятельности Шмонина действительно много, и все они законодательно обоснованы.
В том числе, это касается и распространения скандальных видеозаписей, полученных незаконными методами (речь идет о гомосексуальной сцене с участием экс-депутата думы Нижневартовска Вадима Никандрова, которую передал Шмонину один из его финансовых спонсоров).
Ранее с подачи Малькевича, который принял Эдуарда Шмонина за журналиста, не будучи с ним знакомым, Общественная палата России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой взять уголовное дело бизнесмена под контроль. Создатель «Чиновник.Ру» обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, клевете, распространении порнографии.
«Чиновник.ру» специализировался на публикации оценочных суждений и оскорблений в адрес представителей истеблишмента. Реальные события приобретали на информационном ресурсе собственную вымышленную интерпретацию и выдавались за правду. Модель монетизации бизнеса, по версии силовиков, заключалась в шантаже — члены ОПГ требовали деньги у героев своих материалов (ими были политики, чиновники, крупные предприниматели), а в случае отказа угрожали придать порочащие сведения огласке.