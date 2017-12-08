21:21 08 декабря 2017 0

Александр Малькевич побывал в ХМАО, изучил дело Шмонина и проникся доверием к местным правоохранительным органам Фото: личная страница Александра Малькевича в соцсети «ВКонтакте»

Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич, ранее публично вступившийся за создателя портала «Чиновник.Ру» Эдуарда Шмонина, заявил, что не нашел никакой информации, подтверждающей предвзятость правоохранительных органов, расследующих дело бизнесмена. Последний использовал в своей деятельности запрещенные методы, в частности, опубликовал незаконно полученную видеозапись. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Малькевич сделал такое заявление после визита в Югру, где встречался с правоохранителями, журналистами, блогерами, руководителями СМИ и коллегами Шмонина.

«Никакой убедительной информации, подтверждающей предвзятость правоохранителей, расследующих это дело, я не услышал, — комментирует Малькевич. — Представители правоохранительных органов убедили нас, что расследование проводилось и будет идти в рамках правового поля, без проволочек и нарушений, а виновность Эдуарда Шмонина определит суд, при этом судебное разбирательство должно быть гласным и публичным».

В сообщении Общественной палаты также сказано, что вопросов к деятельности Шмонина действительно много, и все они законодательно обоснованы.

В том числе, это касается и распространения скандальных видеозаписей, полученных незаконными методами (речь идет о гомосексуальной сцене с участием экс-депутата думы Нижневартовска Вадима Никандрова, которую передал Шмонину один из его финансовых спонсоров).

Ранее с подачи Малькевича, который принял Эдуарда Шмонина за журналиста, не будучи с ним знакомым, Общественная палата России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой взять уголовное дело бизнесмена под контроль. Создатель «Чиновник.Ру» обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, клевете, распространении порнографии.

«Чиновник.ру» специализировался на публикации оценочных суждений и оскорблений в адрес представителей истеблишмента. Реальные события приобретали на информационном ресурсе собственную вымышленную интерпретацию и выдавались за правду. Модель монетизации бизнеса, по версии силовиков, заключалась в шантаже — члены ОПГ требовали деньги у героев своих материалов (ими были политики, чиновники, крупные предприниматели), а в случае отказа угрожали придать порочащие сведения огласке.