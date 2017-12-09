Телеведущий Иван Ургант и рэпер Витя АК-47 сняли пародийный клип на вирусную рекламу интернет-казино «Азино 777», которая размещается на сайтах онлайн-кинотеатров. Уроженец города Березовский Свердловской области — Витя АК-47 — воспользовался случаем и вставил в текст строчку о Екатеринбурге.
«А как под Екб не околеть под вьюгой, продолжит Ваня из литературного клуба», — зачитал артист, передавая слово шоумену. Видео было показано в эфире шоу на «Первом канале» «Вечерний Ургант».
В клипе Ургант и АК-47 решили рассказать о том, как кормить неперелетных птиц зимой. Они подробно описали, как правильно сделать простой скворечник из пластиковой бутылки. Роль пернатого исполнил известный юморист, экс-лидер команды КВН «Федор Двинятин» Александр Гудков. Он был переодет в костюм птицы.
Ургант снимает пародию на клипы не в первый раз. Ранее команда «Вечернего Урганта» отправилась в лес и дала советы о том, как правильно собирать грибы. Таким образом они высмеяли клип молодого репера Pharaon на песню «Дико, например».