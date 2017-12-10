22:14 10 декабря 2017 0

Допинг-скандал отразился на Союзе биатлонистов России Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Решение ограничить в правах Союз биатлонистов России (СБР) за допинговые нарушения принял исполком Международного союза биатлонистов (IBU). Одним из наказаний для СБР стало лишение права голоса на конгрессах, а также выдвижение россиян на выборные должности в международной организации.

В пресс-релизе на сайте IBU отмечается, что вопрос восстановления СБР в правах будет рассмотрен не ранее, чем по окончании сезона-2017/18, передает ТАСС. Как объяснили в IBU, решение ограничить российскую организацию биатлонистов в правах, было принято с целью «побудить СБР активизировать работу по борьбе с допингом и обеспечить строгое соблюдение антидопинговых правил». В международной организации подчеркнули, что это решение стало последствием принятого Международным олимпийским комитетом (МОК) решения.

Ранее дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом на основе перепроверки допинг-проб российских спортсменов аннулировала результаты биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на Олимпиаде в Сочи, где они завоевали серебро в эстафетной гонке.

Как ранее писало «URA.RU», IBU несмотря на допинг-скандал принял решение оставить проведение последнего этапа Кубка мира по биатлону в этом сезоне в Тюмени.