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11 декабря 2017
10 декабря 2017
03:54  11 декабря 2017 0

Стали известны самые ожидаемые машины этой зимы

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Производители обещают запустить продажи сразу 13 новых моделей машинФото: depositphotos.com © URA.RU

Этой зимой на российском авторынке появится 13 новых моделей автомашин. По оценкам специалистов, самыми востребованными из них станут транспортные средства класса SUV — полноприводных многоместных легковых автомашин в кузове пикап или универсал.

Как сообщает Nation News, семиместный Peugeot 5008 дебютирует в двух вариантах — с двигателями объемом 1,2 и 1,6 литра с мощностью 130 и 160 лошадиных сил соответственно. Ожидается выход на рынок и японского Mitsubishi Eclipse Cross. Машина будет оснащена шестиступенчатой механической КПП и двигателем объемом 1,5 литра мощностью 163 лошадиных силы. А вот V-образный бензиновый двигатель нового Kia Sorento Prime куда мощнее 249 лошадиных силы при объеме 3,5 литра.

Этой зимой также ожидается старт продаж Chevrolet Traverse и Volkswagen Teramont — уже на днях можно будет сделать предзаказы на данные авто. Кроме того, доступными станут и коммерческие автомашины — такие, как Renault Dokker и Volkswagen Transporter Kasten AllCity.

В премиум-классе дебютируют Cadillac CT6, Lexus LS и Mercedes-BenzE-Class кабриолет, сообщает телеканал 360. Среди более доступных ожидается выход на рынок китайцев Geely Atlas, Changan CS75, Hawtai Laville и FAW D60.

Напомним, ранее аналитики называли автомашины, которые являются самыми популярными при первой покупке — как писало «URA.RU», им стали Lada, KIA и Hyundai. А вот Mercedes-Benz B-класса, Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Skoda Yeti и ряд других машин напротив, перепродать бывает очень сложно. Как правило, это связано с техническими особенностями автомобилей.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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