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09 декабря 2017
23:08  09 декабря 2017 0

Названы худшие автомобили для перепродажи в России

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Почему Мерседес B-класса вышел из моды, не понимают даже экспертыФото: pixabay.com © URA.RU

Аналитики журнала «За рулем» назвали 12 автомобилей, которые сложнее всего продать на вторичном рынке в России. В исследование попали сделки, совершенные во второй части 2017 года с автомобилями, стоимость которых не превышает миллион рублей.

В число таких машин попали Mercedes-Benz B-класса и Ford Fiesta, причем аналитики затрудняются ответить, с чем это связано. Зато известно, что на низкую популярность Nissan Qashqai и Skoda Yeti с пробегом влияют маленькая мощность и ненадежность силовых агрегатов. Эти машины оснащены бензиновыми моторами объемом 1,2 литра.

Технические проблемы с коробкой передач препятствуют продаже Suzuki Grand Vitara с МКПП и Hyundai Tucson на «автомате». Существуют проблемы в реализацией «пробежных» Opel Astra J и Hyundai i30 в их базовых комплектациях. Из-за высокой стоимости потенциальные покупатели отказываются от Chevrolet Cruze с турбированным двигателем 1,4 литра, а также от Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4.

Ранее «URA.RU» сообщало, какие машины в России пользуются наибольшей популярностью при первой покупке. В тройку лидеров вошли автомобили Lada, Kia и Hyundai.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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