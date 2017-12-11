09:40 11 декабря 2017 0

Экс-министр финансов рассказал о двух агломерациях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральские политики не оценили предложение экс-министра финансов России Алексея Кудрина создать в стране новую агломерацию. Объединение Челябинска, Екатеринбурга и Перми в единое целое позволит, по его мнению, создать промышленную базу, способную конкурировать с Китаем на Востоке и с Европой на Западе. Критики предложения считают, что искусственно создавать новые административные единицы не следует.

В своем выступлении на Общероссийском гражданском форуме Кудрин предложил создать две агломерации, которые можно было бы создать уже в ближайшее время. Это Екатеринбург — Челябинск — Пермь и Томск — Новосибирск — Барнаул. По его словам, эти триады могли бы стать «прообразами будущих агломераций мирового уровня».

На Урале инициативу по укрупнению регионов не оценили. Так, депутат Госдумы, экс-глава Перми Игорь Сапко заявил «Коммерсанту», что предложенная Алексеем Кудриным агломерация Екатеринбурга с Челябинском и Пермью — это «кишка» с многочисленными «проплешинами» из-за огромного расстояния между городами. По его мнению, «агломерации не создают по плану, они возникают на основе экономической выгоды инвесторов, на этом полезное влияние государства на их создание и процветание завершается, дальше оно может лишь навредить». «Алексей Кудрин сильно погорячился», — резюмировал Сапко.