СМИ узнали, как власти вернут потраченные на спасение «Открытия» деньги

Правительство РФ планирует вернуть 84,4 миллиарда рублей, потраченных на оздоровление «ФК Открытие», Бинбанка и Генбанка. Деньги выделялись через Агентство по страхованию вкладов, его с лета 2017 года контролирует Центробанк. Это дало Минфину возможность разработать схему, позволяющую частично возместить потери бюджета.
Центробанк обязан заменить внесенный правительством имущественный взнос в капитале Агентства по страхованию вкладов собственными вложениями. При этом становится возможным и возмещение бюджету расходов, которые возникли при санации банков. Такая схема в настоящее время обсуждается между ЦБ и Минфином, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в руководстве Агентства.
Основным предметом дискуссий в настоящее время является размер взносов, которые власти могут компенсировать. Вопрос необходимо решить до того, как схему представят кабмину. Согласно отчетности Агентства, за девять месяцев 2017 года из бюджета поступило 987,3 миллиарда рублей. Из них 838 миллиардов — средства, выделенные на программу докапитализации банков, в том числе и переданные затем «ФК Открытие», Бинбанку и Генбанку.
Как писало «URA.RU», ранее «Открытие» уменьшило свой уставный капитал с 11 миллиардов до 1 рубля. Это было сделано по приказу Центробанка во избежание банкротства.