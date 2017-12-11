Известному челябинскому адвокату сожгли автомобиль. ФОТО

Автомобиль челябинского адвоката Константина Акулича сгорел в ночь на 11 декабря возле дома 48а/1 на проспекте Ленина в Чебаркуле. Юрист считает, что это умышленный поджог, он уже подал заявление в полицию.
Инцидент с Mercedes GL произошел в три часа ночи. Прибывшие сотрудники службы газа и пожарные потушили пламя, но машина восстановлению не подлежит. «Машина загорелась через несколько часов после того, как я ее поставил. Уже успела остыть, поэтому пожар не мог возникнуть из-за неисправности. При горении ощущался сильный запах какого-то горючего, но не солярки. Машина на дизельном топливе, — рассказал „URA.RU“ адвокат. — Я подал заявление в полицию».
Он выложил фото сгоревшей машины в Facebook. «Идея обжаловать постановление о прекращении уголовного дела в отношении меня видимо вдохновила не всех», — написал юрист. Адвокат известен резонансными делами в судах. 6 декабря мировой судья Чебаркульского городского суда прекратила в отношении Константина Акулича уголовное дело по хулиганству. Юрист обвинялся в нанесении побоев, но в деле было много несостыковок.
Акулич был уверен, что уголовное преследование — это месть со стороны его бывших коллег по следственному отделу Чебаркуля Павла Городецкого и Павла Дорофеева. Дело было прекращено из-за декриминализации статьи, по которой судили адвоката. Но Акулич хотел добиться полного оправдания и собирался подавать апелляцию.
Константин Акулич также известен по «делу Лиховидько». Он добился в суде полного оправдания полицейского Сергея Лиховидько, обвинявшегося в убийстве. Акулич добился отмены приговора бывшему оперативнику Наилю Курманову, а также защищал в суде бывшего вице-губернатора Николая Сандакова. Сейчас адвокат представляет интересы экс-полицейских в Озерске.